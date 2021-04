Interview : Löwenzahn-Dreh mit Hornissen

Géraldine Raths begegnet als Schauspielerin immer neuen Herausforderungen.

09. April 2021, 19:38 Uhr

Die Kina-Reporterinnen Juliane, Naemi und Karla treffen Géraldine Raths per Videokonferenz zum Interview. Die 31-Jährige spielt in der Serie Löwenzahn Charlie. Sie sprechen über die aktuelle Folge, in der es um Hornissen geht.

Naemi: Was war dein erster Gedanke, als du erfahren hast, dass es in der neuen Löwenzahnfolge um Hornissen geht?

Ich habe mir zuallererst gedacht, dass ich hoffe, dass keine echten Hornissen dabei sind, witzigerweise. Ich kann nicht lange mit Wespen oder gar Hornissen in einem Raum verweilen. Ich ergreife dann lieber die Flucht. Deswegen war ich ganz froh, dass mit Unechten nachgeholfen wird. Zumindest, als ich auch mit vor der Kamera stand.

Karla: Gab es Szenen, bei denen du Angst hattest?

Nein, weil ich mit den Hornissen nicht in Kontakt gekommen bin.

Juliane: Hattest du selbst schon einmal ein Hornissennest im Garten?

Nein, zum Glück nicht, meine Eltern hatten letztes Jahr ein Wespennest im Garten, aber mit Hornissen hatten wir noch nicht das Vergnügen.

Naemi: Wie würdest du jetzt reagieren, wenn sich Hornissen bei dir einnisten?

Also, ich weiß ja jetzt, dass Hornissen ein bisschen friedfertiger sind als Wespen, von daher würde ich erst einmal die Ruhe bewahren. Aber ich würde das Umsiedeln dann doch den Profis überlassen.

Naemi: War dir schon vor dem Dreh die positive Wirkung von Hornissen bewusst oder hättest du sie als Ungeziefer eingestuft?

Mir war schon klar, dass sie kein Ungeziefer sind, aber allein aufgrund des Aussehens hält man Abstand.

Juliane: Wie bist du zu der Serie Löwenzahn gekommen?

Es wurde eine Darstellerin für die Charlie gesucht und ich bin zum Casting gegangen. Ich habe mich total gefreut, weil ich selber auch schon früher immer Löwenzahn geguckt habe.

Karla: Was hat dir am Set am meisten Spaß gemacht?

Generell ist eine der schönsten Sachen, dass wir immer im Grünen bei gutem Wetter drehen, teilweise auch sehr schöne Drehorte haben.

Naemi: Wie hat es sich angefühlt, den Schauspieler von Fritz oder auch Keks kennen zulernen?

Natürlich ist es immer schön, neue Kollegen kennenzulernen. Guido, der den Fritz spielt, und ich verstehen uns sehr gut. Mit Keks war es ein bisschen spannender, weil man ja nie so genau weiß, wie Tiere handeln. Aber wir sind dicke Freunde geworden.

Juliane: Was macht dir beim Schauspielern am meisten Spaß?

Am meisten Spaß macht, sich in andere Rollen zu versetzen. Und dass man dabei immer wieder neue Orte kennenlernt.

Juliane: Und was findest du nicht so toll oder besonders anstrengend?

Eine Sache, an die ich mich nie richtig gewöhnen werde, ist das frühe Aufstehen. Ein Drehtag geht meistens um acht los, aber davor ist ja noch Maskenzeit und Anfahrt und deshalb klingelt der Wecker schon zwischen fünf und sechs Uhr, aber es ist ein Los, das ich gerne gezogen habe.

Karla: Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen der Rolle Charlie bei Löwenzahn und in deinem Leben?

Ja, schon, deshalb wollte ich die Rolle auch unbedingt spielen. Charlie ist ja auch ganz dick befreundet mit Keks und das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich die Rolle gerne spielen wollte, da ich Hunde liebe und überhaupt ganz großer Tierfreund bin. Und Charlie ist ja auch ziemlich chaotisch und ich kann von mir nicht behaupten, dass ich nicht auch ein bisschen chaotisch wäre.

Die neue Löwenzahnfolge „Hornissen – Schwarmalarm in Bärstadt“ ist am 11. April um 11.05 Uhr bei Kika zu sehen und läuft bereits in der ZDF-Mediathek.