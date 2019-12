Kochen und Basteln : Linas schnelles Weihnachtsgeschenk

Brauchst du noch ein Geschenk? Kina-Reporterin Lina hat da eine tolle Idee.

von Lina Florescu

22. Dezember 2019, 15:10 Uhr

Konfettischokolade

Diese Idee eignet sich am besten um Schokoladenreste zu verwendet, um wunderbare Geschenke schnell zu zaubern.

Du brauchst:

Schokoladenreste (am besten weiße und dunkle Schokolade)

Dekoration: Zuckerperlen, Streusel, Marshmallows….

1. Lege die ganze Schokolade, braune und weiße, nebeneinander auf ein Backblech und schmelze sie bei ca. 40 Grad im Ofen.

2. Ziehe mit einer Gabel ein Muster in die geschmolzene Schokolade.

3. Nun kann die Schokoladenplatte beliebig mit Zuckerperlen, Süßigkeiten oder Streuseln belegt werden.

4. Nachdem die Platte getrocknet ist, wird sie in mehre beliebig große Stücke gebrochen und in Tüten zum Verschenken verpackt.

Lina Florescu

Schokoladenweihnachtsmänner

Du brauchst dafür:

Vier Tafeln Schokolade

Popcorn

Rote M&Ms oder rote große Smarties

Zuckeraugen

Rote Gummibären

1. Lege vier Tafeln Schokolade nebeneinander auf ein Backblech. Schmelze diese bei sehr niedrigen Temperaturen (ca. 30 Grad) ganz kurz im Backofen.

2. Gehe mit einer Gabel durch die geschmolzene Schokolade, sodass diese eine ebene Oberfläche bekommen.

3. Das Popcorn stellt den Bart und die Zipfelmütze dar.

4. Die roten Gummibären werden als Mütze verwendet.

5. Jetzt brauchen die Weihnachtsmänner nur noch eine rote in Nase und Augen

6. Fertig sind vier niedliche Weihnachtsmänner.

Lina Florescu

Schokopralinen

Man muss nicht immer teure Pralinen selber kaufen. Man kann sie auch selber machen! Sie gehen schnell und einfach und schmecken jedem, der Schokolade liebt. Die Form kann dabei beliebig gewählt werden, wie zum Beispiel kleine Muffinförmchen oder Eisförmchen.



Dafür brauchst du:

Schokolade zum Schmelzen

Füllung: Nutella, Schokobons, Gummibären, Marshmallows, Smarties, Nüsse…

1. Schmelze etwas Schokolade und schmiere die Schokolade an die Innenseite der Förmchen sowie auf den Boden.

2. Wenn diese Schicht getrocknet ist, kann die Füllung hinein gegeben werden.

3. Auf die Füllung wird dann wieder eine Schicht Schokolade gegeben.

4. Wenn man möchte, kann man oben auch noch die Schokoladenschicht verzieren, bevor diese trocknet.

5. Jetzt braucht man nur noch eine Schachtel und fertig ist ein süßes Weihnachtsgeschenk.