Skateboard : Lilly ist deutsche Meisterin

Mit fünf stand Lilly zum ersten Mal auf dem Skateboard. Heute gehört die Zwölfjährige zu den besten Skaterinnen in Deutschland.

Avatar_shz von Jacqueline Rother/dpa

14. November 2019, 18:13 Uhr

Berlin | Es ist fast wie eine Superkraft: Wenn Lilly auf ihrem Skateboard ganz schnell fährt, sieht es so aus als würde sie fliegen. Die Schülerin ist zwölf Jahre alt. Sie fährt mit ihrem Skateboard Wände entlang und macht Tricks in der Luft. Mit einer Hand an der Kante auf dem Kopf stehen? Für Lilly kein Problem!

Jeder kann die Tricks machen, die er will. Es gibt keine Vorschriften. Lilly Stoephasius

Das Mädchen trainiert bis zu vier Mal in der Woche in einer Skatehalle in der deutschen Hauptstadt Berlin. „Ich mag es, dass Skaten so eine kreative Sportart ist, und dass jeder seinen eigenen Style haben kann“, sagt Lilly. „Jeder kann die Tricks machen, die er will. Es gibt keine Vorschriften, dass man bestimmte Tricks machen muss, um ein guter Skater zu sein.“

Kay Nietfeld/dpa

In der Skatehalle sind die Wände mit Graffiti bunt bemalt. Die Lampen sind hell und der Holzboden ist abgenutzt. Skateboard fahren ist für Lilly mehr als nur ein Hobby. Deswegen hat sie auch gleich zwei Trainer. Normalerweise trainiert sie mit ihrem Vater, manchmal aber auch mit dem Skateboard-Bundestrainer. Er trainiert die besten Skateboarder in Deutschland für Wettbewerbe.

Spezial-Disziplin „Park“

Lilly ist in der Disziplin „Park“ die beste deutsche Skaterin. Im September wurde sie zum zweiten Mal deutsche Meisterin. „Park“ zu fahren heißt, in einer Landschaft aus Rampen, Schüsseln und halben Röhren Tricks zu zeigen. Dabei wird man ziemlich schnell, weil die Wände sehr hoch und steil sind.

Jacqueline Rother/dpa

Das Besondere ist, dass Lilly mit zwölf Jahren schon zu den Besten in ihrer Disziplin gehört. Dass die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Wettbewerben älter sind als sie, stört sie nicht. „In Deutschland ist es schon sehr gut, wenn überhaupt Frauen oder Mädchen mitmachen“, sagt Lilly. Dabei ist Skateboardfahren für Lilly kein Jungssport. „Mädchen können jeden Sport machen.“ Schon jetzt tritt Lilly mit ihrem Skateboard überall auf der Welt an.

Ziel: Olympia in Japan

Für Wettbewerbe flog sie schon in die USA und nach Südamerika. Nächstes Jahr könnte Lilly sogar zu den Olympischen Spielen in das Land Japan in Asien reisen.

Im Jahr 2020 gehört Skateboarden nämlich zum ersten Mal zu den olympischen Sportarten. „Ich habe das im Fernsehen gesehen und ich würde da schon ziemlich gerne hin“, sagt Lilly. „Das ist schon etwas sehr Großes für mich.“ Allerdings möchte sie sich nicht zu sehr unter Druck setzen. Nächstes Jahr wird Lilly 13 Jahre alt. Sie hat also noch jede Menge Zeit zum Skateboardfahren.