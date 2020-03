Kirsten Boie wird 70 : Lieblingsbücher

Das mögen KiNa-Reporter lesen.

18. März 2020, 22:06 Uhr

Eine spannende Story, gute Charaktere und bester Vorlesestoff – das ist es, was Julian so gern mochte, als in der Grundschule „Seeräuber-Moses“ von Kirsten Boie vorgelesen wurde. Heute wird die bekannte Autorin 70 Jahre alt. Höchste Zeit, Lieblingsbücher von der Hamburgerin vorzustellen:

Hannah B. mag die Serie „Die Kinder vom Möwenweg“ sehr gern wegen des Gemeinschaftsgefühls, das in der Geschichte herübergebracht wurde. „Die Kinder aus dem Möwenweg halten immer zusammen.“

Jojo fand toll, was „King Kong, das Meerschweinchen“ mit dem Jungen Jan Arne alles macht und wie er überall hinkommt – und das auch noch heimlich, weil Jan Arnes Vater Meerschweinchen hasst. Am liebsten mochte sie „King-Kong, das Reiseschwein“.

Janne hat früher mit ihren Brüdern aber oft die Bücher mit dem kleinen „Ritter Trenk“ gelesen. „Ich fand es immer toll, dass sich der kleine Bauernjunge hochgearbeitet hat zum Ritter. Das Buch ist so geschrieben, dass man echt mitfühlt, meint Janne. Trenk ist sympathisch, aber nicht perfekt. Und an seiner Seite hat er die taffe Prinzessin Thekla.

Stines Favorit ist Kirsten Boies erstes Buch „Paule ist ein Glücksgriff“, weil es zeigt, wie toll es sein kann, Adoptivkind zu sein. „Das ist überhaupt nichts Schlimmes und man kann genauso viel Spaß haben – zum Beispiel beim Feiern des Ankunftstages“, sagt Stine.

Annika mag besonders gern „Sommer in Sommerby“, das an einem Meeresarm spielt, der sehr an die Schlei erinnert. Dort verbringt Kirsten Boie, die in Hamburg wohnt, öfter auch mal ihre Freizeit. „Ich würde es jetzt gern nochmal lesen. Aber leider hat die Bibliothek ja geschlossen“, sagt Annika.

Karlas Kirsten-Boie-Lieblingsbuch ist ebenfalls „Sommer in Sommerby“: „Ich finde, dass man dadurch lernt, dass etwas noch gut werden kann, wenn es am Anfang schwer ist. Und dass Menschen, die erstmal fremd und komisch wirken, doch nett sein können, wenn man sie näher kennenlernt.“

Hannah L. hat sich „Der durch den Spiegel kommt“ schon in der Grundschule gekauft, weil in einer Buchvorstellung ein sprechendes Kaninchen erwähnt wurde. „Dadurch habe ich für mich das Fantasy-Genre entdeckt – sowohl fürs Lesen als auch fürs Schreiben“, sagt Hannah.