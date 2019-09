Buchtipp : Lesen und lachen mit Bär, Hamsterin und Katze

Avatar_shz von Ina Reinhart

22. September 2019, 20:16 Uhr

Wenn du gerade lesen lernst, ist dieses Buch genau richtig: „Am Sonntag, als das Ei aufging“ enthält vor allem wunderschön und witzig gezeichnete, bunte Bilder. Die Texte sind extra kurz, es ist also leicht zu lesen.

In der ersten Geschichte feiert der Bär ein Geburtstagsfest mit seinen Freunden. Die Lampions leuchten und es gibt Nüsse und andere feine Dinge zu knabbern. Danach ist der Bär betrübt, weil er nun ein ganzes Jahr warten muss, bis er wieder Geburtstag hat. Gut, dass der Igel noch da ist und ihn tröstet.

In der zweiten Geschichte findet Goldhamsterin Wanda einen Zettel. Sie freut sich riesig darüber, obwohl sie nicht lesen kann. Aber bestimmt ist es eine Einladung von Onkel Jodok. Sofort packt sie ihre Siebensachen und läuft los mit dem Zettel in der Pfote. Doch oh weh, ein hungriger Wolf versperrt ihr den Weg! Da auch er nicht lesen kann, behauptet Wanda einfach: Auf dem Zettel steht, sie sei giftig. In der dritten Geschichte bebrütet ein Vogel ein Riesenei. Aus dem schlüpft eine Katze. Wie das sein kann? Lies und schau selbst. Du wirst überrascht sein.



Lorenz Pauli, „Am Sonntag, als das Ei aufging – Drei Geschichten“. Ab 6 Jahren. 112 Seiten. 14,95 Euro.Verlag: atlantis.