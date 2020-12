Home Schooling : Lernen im Lockdown

Kina-Reporterin Juliane (11) aus Flensburg lernt jetzt zu Hause.

Juliane

14. Dezember 2020, 18:50 Uhr

Flensburg | Der zweite Lockdown ist da, und die meisten Schulen und Läden sind nun wieder geschlossen. Für viele Erwachsene beginnt wieder das Homeoffice und die meisten Kinder lernen nun wieder über das Internet.

An meiner Schule ist das nun auch so. Seit gestern bekommen wir von den Lehrern und Lehrerinnen Aufgaben über eine Lernplattform. Viele sind schon am Anfang der Woche zu Hause geblieben. Die Eltern konnten nämlich entscheiden, ob ihre Kinder noch zur Schule gehen, solange es geht, oder eben nicht.

Natürlich ist es teilweise schon unvorteilhaft, zu Hause zu bleiben, da man keinen richtigen Kontakt zu Freunden hat. Aber bald steht Weihnachten an, und selbst, wenn man dieses Jahr nicht mit Freunden und möglicherweise auch nicht mit Verwandten feiern kann, ist es besser, wenn man gesund bleibt und vor allem die Risikogruppen schützt, wie zum Beispiel ältere Leute.

Außerdem kann man so noch gut Weihnachtsgeschenke basteln oder Plätzchen backen. Ich bin nun schon seit gestern zu Hause, und eigentlich klappt das Lernen über das Internet ganz gut. In den Ferien bekommen wir natürlich keine Hausaufgaben.

Nach den Weihnachtsferien geht die Schule wahrscheinlich auch noch nicht sofort weiter, aber ich finde, es ist schon besser, wenn man zu Hause in Sicherheit ist, besonders, wenn man normalerweise mit dem Bus zur Schule fährt. Der ist nämlich immer besonders voll.

Trotzdem hoffe ich, dass die Lage bald besser wird und man sich wieder mit Freunden und der Familie treffen kann.