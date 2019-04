Meinung : Lena findet Klima-Demos toll

von dpa

17. April 2019, 18:31 Uhr

München | Freitags für besseren Klimaschutz demonstrieren? Die Sängerin Lena Meyer-Landrut ist dafür. „Ich finde das toll!“, sagte die 27-Jährige in einem Interview. „Ich finde die Kids, die da am Start sind, sind mega, und das braucht es auch“, erklärte Lena. Die Sängerin findet es gut, wenn sich die Schülerinnen und Schüler über verschiedene Themen schlaumachen. So könnten sie sich schon früh für etwas einsetzen, so wie jetzt für das Klima.