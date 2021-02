Praktikums-Tagebuch : Lego-Messe online und Piets und Paulas Heimat

Zweiter Home-Office-Tag in der Kina-Redaktion.

von Hannah Bockholt

16. Februar 2021, 18:54 Uhr

Das Praktikum nimmt Fahrt auf. Für uns geht es von einer Videokonferenz zur nächsten.

Abenteuer Praktikum 1: Janne und Hannah führen Tagebuch

Einige davon sind für uns Neulinge noch etwas unübersichtlich. Manchmal gibt es auch ein paar technische Probleme. Aber man bekommt einen guten Einblick in den Alltag von Journalisten. Um die Arbeit noch besser zu verstehen, haben wir eine kleine Einführung in verschiedene Computersysteme bekommen. Mit diesen kann man Zeitungsseiten gestalten und Artikel online stellen.

Um 14 Uhr haben wir an einer Onlinepräsentation für Lego teilgenommen. Das funktioniert wie eine Messe, die nur eben online stattfindet. Uns wurden verschiedene Produktlinien und die Neuheiten vorgestellt. Das ist besonders für Kina-Gewinnspiele interessant.

Außerdem haben wir herausgefunden, wo Piet und Paula leben. Die beiden haben das große Zuhause Schleswig-Holstein. Man findet sie überall, wo etwas Spannendes passiert und Zeitung entsteht. Im Medienhaus des sh:z in Flensburg oder in der Druckerei in Büdelsdorf sind sie Dauergast. Aber auch bei den Kina-Reportern zu Hause oder bei Recherchetouren schauen die beiden vorbei.