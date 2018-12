Kina-Reporter-Adventskalender : Leckere Zimtbrötchen

Kina-Reporterin Lina hat ein tolles Rezept fürs Weihnachtsfrühstück.

von Lina Florescu

22. Dezember 2018, 01:20 Uhr

Was gibt es schöneres, als an einem kalten Dezembertag – vielleicht beim Weihnachtsfrühstück – gemütlich im Haus zu sitzen und selbstgebackene Quark-Zimtbrötchen zu essen? Die sind schnell gemacht und schmecken sehr lecker als kleiner Snack am Nachmittag oder in der Schule.



Du brauchst für 18 kleine Brötchen:

500 g Mehl

1Pkt. Backpulver

1 TL Vanillezucker

250 g Quark

100 g Zucker

10 EL Milch

10 El Öl

Zimt (oder andere Weihnachtsgewürze), so viel du magst

Die Kina-Reporter haben einen besonderen Adventskalender vorbereitet: Jeden Tag haben sie Tipps, Rezepte oder Geschichten für die Kina-Leser.

So geht’s:

1. Gib Öl, Milch und Zucker in eine große Rührschüssel und rühre den Quark unter.

2. Siebe das Mehl fein und mische es mit dem Backpulver und dem Vanillezucker.

3. Während du die flüssigen Zutaten rührst, gibst du löffelweise das Mehlgemisch langsam hinzu. Streue nun beliebig viel Zimt oder andere Gewürze dazu und knete den Teig, bis er nicht mehr klebrig ist. Wenn er zu trocken ist, gib etwas Milch dazu. Ist er zu feucht, dann hilft etwas Mehl..

5. Forme aus dem Teig gleichgroße Kugeln und lege sie auf ein Backblech.

6. Backe diese dann ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft. Nach zehn Minuten schneidest du die Brötchen oben einmal leicht ein.



Tipps:

Damit Brötchen glänzen, können sie noch mit Eigelb bestrichen werden.

Die Quarkbrötchen schmecken nicht nur zur Weihnachtszeit sehr lecker. Im Sommer kann man dann statt Zimt Schokoladenstückchen, Rosinen oder Früchte hinzufügen.