Buchtipps : Leckere Weihnachten mit den Muskeltieren

Avatar_shz von Ina Reinhart

29. November 2019, 18:27 Uhr

Die Muskeltiere, das sind die Rattendame Gruyère, die Mäuseriche Picandou und Pomme de Terre und der Hamster Bertram von Backenbart. Die vier Nagetiere wohnen in Hamburg im Keller des Feinkostgeschäfts von Frau Fröhlich. Die ist eine hervorragende Köchin und Bäckerin. So leben die Muskeltiere mit Genuss von den Resten in den Müllsäcken jeden Abend in den Hof gestellt werden.

Doch in der Weihnachtszeit, als Stollen und Pralinen die Regale im Laden füllen, wird es unruhig in dem kleinen Nagetier-Paradies. Nicht nur durch die ständige Beschallung mit Weihnachtsliedern, sondern auch weil ein Dieb im Feinkostgeschäft sein Unwesen treibt. Die Muskeltiere sind empört. Wer beklaut denn die nette Frau Fröhlich? Ist es das Mädchen mit der roten Pudelmütze, das Frau Fröhlichs Pfefferkuchenpalast so bewundert? Oder der Herr im eleganten Anzug, der sich immer so viel Zeit nimmt, um die Köstlichkeiten zu studieren? Die Muskeltiere gehen auf Verbrecherjagd – und treffen dabei nicht nur auf die Hamsterdame Suzette, die arme Lotte und ihre Geschwister, sondern auch auf ein betagtes Liebespaar. Schließlich gibt es natürlich ein Happy End unterm Weihnachtsbaum und ein köstliches Festmahl – und die tierischen Helden naschen von den Resten.

Wenn ihr auch schlemmen wollt wie die Muskeltiere, dann solltet ihr in „Das große Kochbuch“ zu der Buchreihe schauen. Darin findet ihr süße Überraschungen wir Bananen im Schokocrêpe und käsige Köstlichkeiten wie bunte Ofenkartoffeln mit Dip oder Quesadillas. Und natürlich weitere wunderbar und witzig illustrierte Geschichten mit den kleinen Hamburger Helden.

Ute Krause, „Die Muskeltiere und das Weihnachtswunder“ und „Die Muskeltiere: Das große Kochbuch“. Ab 8 Jahren. Jeweils 15 Euro. Verlag: cbj.