Kinder in Europa : Leben mit Blick auf die Berge

Unsere Nachbarn in Europa stellen wir in der Kina-Serie vor. Heute: Marie aus Österreich.

von Ina Reinhart

23. Mai 2019, 18:51 Uhr

Innsbruck | Bei Marie in Österreich schneit es im Winter oft sehr viel. Am Anfang des Jahres mussten ihre Brüder und ihr Vater daher ständig Schnee räumen. „Wenn sie fertig waren, kam schon wieder neuer Schnee dazu“, erzählt Marie.

Marie ist zwölf Jahre alt, lebt in der Stadt Innsbruck und geht in die sechste Klasse. „Mir macht die Schule mächtig Spaß. Wir haben zum Beispiel ziemlich nette Lehrer“, sagt sie. Ihr Lieblingsfach ist Sport. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Volleyball, seit drei Jahren ist sie im Verein. Und Skifahren mag sie natürlich auch gerne.

Von zu Hause aus hat Marie einen perfekten Blick auf einige Berge. „Ich glaube nicht, dass ich irgendwo anders lieber wäre. Wegen der Berge und weil ich das Land einfach mag“, sagt die Zwölfjährige. Sie lebt in Innsbruck zusammen mit ihren Eltern und ihren drei Geschwistern. „Meine Zwillingsschwester ist sieben Minuten älter als ich. Meine beiden Brüder sind fünf und acht.“

Viel zu ändern gibt es aus ihrer Sicht in Innsbruck nicht. Nur mit den Bussen und Bahnen läuft es nicht so rund. „Auf den wichtigen Linien fahren oft zu wenig Busse. Die sind dann so voll, dass man gar nicht mehr einsteigen kann.“ Insgesamt fühlt sich Marie in Innsbruck aber sehr wohl.