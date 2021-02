Praktikums-Bericht : Landtag, Comics und Konferenz-Tipps

Die Kina-Praktikantinnen sind virtuell im ganzen Land unterwegs.

von Hannah Bockholt

19. Februar 2021, 19:32 Uhr

Aus Recherchegründen haben wir uns den Livestream vom Schleswig-Holsteinischen Landtag angeschaut.

Was wir davon berichten, lest ihr hier.

Die talentierte Zeichnerin Kaja (13) hat uns danach ihre Bilder gezeigt. Ein paar davon könnt ihr bald auf der Kina-Seite bestaunen.

Praktikums-Tagebuch 4: Online-Konferenzen über Online-Journalismus

Janne Köster

In den letzten fünf Tagen haben wir gute Tipps für Videokonferenzen bekommen. Da diese momentan jeder gebrauchen kann, möchten wir euch ein paar davon mit auf den Weg geben. Falls ihr eine schlechte Verbindung habt, kann es helfen, die Kamera auszuschalten. Um Rückkopplungen zu vermeiden, sind Kopfhörer wichtig. Learning by doing, es hilft immer, verschiedene Plattformen und Einstellungen auszutesten, bis man die Beste gefunden hat. Wir hatten oft das Problem, dass nicht jeder etwas gehört hat. Dann hilft es meist, dem Raum erneut beizutreten. Ein leiser Raum verhindert Störgeräusche. Wenn er auch noch einen ruhigen Hintergrund bietet, ist er perfekt.