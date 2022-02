Forscher in Not : Länger als geplant in der Höhle

Eigentlich wollten die drei Forscher Gesteinsproben in einer Höhle sammeln und dann wieder gehen. Doch seit Donnerstagabend sitzen sie in der Höhle in Österreich fest! Was ist passiert?

Der Grund: Schmelzwasser ist in die Höhle gelaufen. Dadurch ist ein Höhlensee nun bis unter die Decke voll, der Rückweg ist versperrt. Zum Glück kennen sich die Forscher in der Lamprechtshöhle bestens aus. Als Experten sind sie außerdem auf eine solche Situation vorbereitet. „Wir sind optimistisch, weil die Forscher bestens ausgerüstet sind, als Vollp...

