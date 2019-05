Wettbewerb : Küstenhelden – mach mit!

Sylt-Wochenende und iPad zu gewinnen: Fotos, Collagen, Bilder, Flyer oder Banner – Wie sieht dein Küstenschutz-Bild aus?

von Ina Reinhart

08. Mai 2019, 18:16 Uhr

Flensburg | 1105 Kilometer – so lang sind alle Küsten in Schleswig-Holstein zusammen. Das Wasser ist immer in Bewegung, durch Wind und Wellen, durch Ebbe und Flut. Es ist nicht immer leicht, diese Küsten zu schützen gegen die Naturgewalten – aber auch gegen den Müll, der in den Meeren schwimmt und die Natur bedroht. Deshalb ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich für die Küsten einsetzen und Ideen zu ihrem Schutz entwickeln.

Wichtiges Thema

Gemeinsam mit der Stiftung Küstenschutz Sylt suchen wir im Foto-Wettbewerb „Küstenhelden“ von Zeitung in der Schule (ZiSCH) kreative Ideen und schöne Bilder. Zeig uns, wie du die Küste schützt. Wie wirst du zum Küstenhelden? Was ist deine Küsten-Superkraft? Teil dazu deine Idee mit uns!

Schick uns deinen Beitrag

> über E-Mail an zisch@shz.de

> per Post an den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, Stichwort „Jugendprojekte“, Förderstraße 20, 24944 Flensburg

> über Instagram, indem du den Kanal @kinareporter verlinkst und den Hashtag #kinareporter unter deinem Post benutzt

Wichtig: Wenn du unter 16 Jahre alt bist, brauchen wir eine Einverständniserklärung deiner Eltern, damit du teilnehmen kannst.

Die Teilnahmebedingungen und mehr Infos findest du auf der Seite www.shz.de/held. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2019.

Bei Fragen sind wir unter der E-Mail zisch@shz.de zu erreichen.

Mit diesem Wettbewerb wollen wir mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Küstenschutz lenken. Und du kannst uns mit deiner Einsendung dabei helfen. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Fotos, Collagen, Bilder, Flyer oder Banner ist ganz egal. Die Siegerbilder werden dann auf Instagram auf unserem Kanal kinareporter veröffentlicht.

Tolle Preise

Für die besten drei Einsendungen gibt es tolle Preise zu gewinnen: Die beste Einsendung gewinnt ein Familienwochenende auf Sylt inklusive Besuch des Erlebniszentrums „Naturgewalten“. Für den zweiten Platz gibt es ein iPad (2018) und für den drittplatzierten einen Spotify-Gutschein im Wert von 60 Euro. Wir freuen uns auf deine Einsendung.