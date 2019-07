Unterwegs : Königlicher Geburtstag

Auf der Südhalbkugel ist jetzt Winter. Kina-Reporter Quinton erzählt von einem typisch neuseeländischen Wochenende.

von Quinton Espelage

03. Juli 2019, 17:35 Uhr

Wellington | Jedes Jahr im Juni wird in Neuseeland der Geburtstag von Queen Elisabeth II. gefeiert. Als „Monarch of the Commonwealth Realm“ (Herrscher des Commonwealth Reichs) ist sie das offizielle Staatsoberhaupt Neuseelands. Einen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte des Landes hat sie nicht, sie nimmt nur repräsentative Aufgaben wahr.

Obwohl der Geburtstag der Queen eigentlich im April ist, wird er im Juni gefeiert. Es ist schulfrei, und die meisten Angestellten habe ebenfalls frei. Dieses verlängerte Wochenende ist für viele Neuseeländer ein Familienwochenende. Viele verreisen zu Verwandten oder Freunden oder verbringen die Tage in ihrem Ferienhaus außerhalb der Stadt. Für manche ist es auch der Start in die Wintersaison, und sie fahren auf die Südinsel zum Skifahren – ja, richtig, hier beginnt jetzt der Winter!

Bei Regen, Wind und Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad sind meine Gastfamilie und ich ebenfalls in ein Ferienhaus von Freunden nach Weikanae an der West-Küste der Nordinsel gefahren. Dort haben wir ein typisch neuseeländisches Wochenende verbracht. Dazu gehörte, gemeinsam vor dem Kamin zu entspannen und alte Filme anzuschauen. Ebenso wurde landestypisch gekocht: neuseeländisches Rindersteak mit Knoblauchbrot und gebratenem Gemüse. Abends haben wir Poker gespielt.

Quinton Espelage

Weil hier in Neuseeland auch der Hund wie ein echtes Familienmitglied gesehen wird, machten wir speziell für Jimma, den Golden Retriever meiner Gastfamilie, einen Spaziergang am Fluss Weikanae River, der in den Pazifik fließt. Dort holte Jimma begeistert immer wieder Stöckchen aus dem Fluss, dessen Strömung aufgrund des vielen Regens in dieser Jahreszeit sehr stark war.

Schließlich fuhren wir noch an den Strand. Um diese Jahreszeit sind die Strände hier sehr leer, und nur einige Hundebesitzer lassen ihre „liebsten“ Familienmitglieder dort spielen. Meine Gasteltern ließen es sich nicht nehmen, an diesem Juniwochenende trotz der eisigen Wassertemperaturen einige Minuten im Meer zu baden.

Zum Glück war es an diesem Tag recht ruhig, denn oft ist das Wasser im Juni sehr aufgewühlt und die Wellen sehr hoch. Spätestens hier wurde noch einmal deutlich, dass sich Neuseeland auf der Südhalbkugel befindet und ich hier ganz schön weit weg bin vom aktuellen Sommer in Deutschland. Aber da die Neuseeländer sehr familienorientiert sind und ich in meiner Gastfamilie toll integriert bin, freue ich mich, in den nächsten Winterwochen hier noch weiter viel Spannendes zu erleben. Davon werde ich euch dann beim nächsten Mal berichten.