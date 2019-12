Advents-Bäckerei : Knusper, knusper...

Ein Lebkuchenhaus ist eine tolle Deko für die Vorweihnachtszeit. So verzierst du dein eigenes Häuschen.

Avatar_shz von Katharina Heimeier

02. Dezember 2019, 18:20 Uhr

Das braune Lebkuchenhaus steht noch ohne Verzierung auf dem Tisch. Bunte Zuckerperlen, Schokolinsen, Zuckerguss und Goldpulver liegen aber schon bereit. Die Schwestern Hannah und Elisa wollen das Lebkuchenhaus damit verzieren.

„Elisa muss das Haus mit Zuckerguss anmalen. Sie hat so eine ruhige Hand“, sagt die acht Jahre alte Hannah. Ihre große Schwester testet den Zuckerguss an einem Plätzchen. Die Elfjährige hat die cremige weiße Masse dazu in einen Gefrierbeutel getan, in eine Ecke gedrückt und ein winziges Loch in den Zipfel des Beutels geschnitten.

Katharina Heimeier/dpa

„Der Zuckerguss könnte noch ein bisschen flüssiger sein“, sagt Elisa. Also kommt noch ein Teelöffel Wasser in den Guss. Jetzt lässt sich die Masse prima auf das Haus spritzen. Elisa beginnt mit der Deko an der Vorderseite des Hauses. Hannah spritzt Zuckerguss auf das Dach. „Das sind die Eiszapfen“, erklärt die Achtjährige. Die Schwestern haben schon häufiger Lebkuchenhäuser dekoriert. „Die Platten dazu haben wir immer schon fertig gekauft“, sagt Hannah. Dieses Mal sind die Teile des Lebkuchenhauses aber selbst gebacken.

Das Schöne daran ist: Man kann das Haus so zuschneiden und zusammenbasteln wie es einem gefällt. Das Haus von Elisa und Hannah erinnert ein bisschen an ein Vogelhäuschen.

Katharina Heimeier/dpa

„Selber backen ist aufwendig und mit ein bisschen Zeit verbunden“, sagt Konditorin Anke Rhönisch aus der Stadt Bochum. „Das Wichtigste im Teig sind die Lebkuchengewürze“, sagt die Back-Expertin.

Der Teig von Elisa und Hannah ist mit Nelken, Zimt, Ingwer und Muskatnuss gewürzt. „Das schmeckt nach Weihnachten“, sagt Elisa und beißt in ein Lebkuchenplätzchen. Dann klebt sie Gummibärchen in Sternenform und Schokolinsen an das Haus. „Bei der Deko sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, je mehr, desto besser“, sagt Expertin Anke Rhönisch.

Das finden Hannah und Elisa auch. Am Ende der Back-Aktion ist ihr Lebkuchenhaus über und über mit Zuckerguss, Schokolinsen, Sternen und Zuckerperlen verziert. Hannah streut sogar noch eine Prise Goldpulver darüber.

Im vergangenen Jahr stand das Lebkuchenhaus der Mädchen noch lange nach Weihnachten auf dem Esstisch. Aber am Ende waren daran fast alle Süßigkeiten stibitzt. Vom wem wohl?!