Hörbuch : Klimaschutz zum Hören

Greta Thunbergs Geschichte

18. Mai 2020, 17:14 Uhr

Als sie 15 Jahre alt war, gewann sie einen Preis bei einem Schreibwettbewerb. Schon damals ging es ihr um die Umwelt. Danach setzte sich das Mädchen immer mehr für den Klimaschutz ein.

Die Rede ist von Greta Thunberg. Anfangs saß sie mit einem Schild in der schwedischen Hauptstadt Stockholm auf dem Boden. Damals kannten sie nur wenige Leute. Heute ist Greta Thunberg weltberühmt und hält Reden vor Tausenden Menschen.Sie möchte erreichen, dass die Politik mehr für den Klimaschutz tut.

In dem Hörbuch „Jeden Freitag die Welt bewegen – Gretas Geschichte“ erfährst du jede Menge über das Mädchen aus Schweden. Es geht zum Beispiel auch um die Schulstreiks unter dem Motto „Fridays for Future“. Diese Bewegung hatte Greta Thunberg angestoßen.

Außerdem bekommst du viele Dinge rund um den Umweltschutz erklärt. Zum Beispiel, was ein ökologischer Fußabdruck ist. Oder was das Wort Klima genau bedeutet. Das Hörbuch ist also für alle Kinder gemacht, die mehr über Greta Thunberg und den Klimaschutz erfahren wollen.

Viviana Mazza, „Jeden Freitag die Welt bewegen – Gretas Geschichte“. Gelesen von Leonie Landa. Ab 10 Jahren. 1 CD. 10 Euro. Verlag: Goya Libre.