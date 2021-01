Spielen : Kleine Teile gegen Langeweile

Heute ist der Tag des Puzzles. Wer hat eigentlich damit angefangen?

Avatar_shz von Ina Reinhart

28. Januar 2021, 20:33 Uhr

Ravensburg | Langeweile kann echt fies sein. Das merken in der Corona-Krise gerade viele Menschen. Schließlich soll man nur wenige Leute treffen, damit sich das Virus nicht zu schnell ausbreitet.

Offenbar haben einige aber ein neues Hobby gefunden, das sie ablenkt: Puzzle und Gesellschaftsspiele. Das Unternehmen Ravensburger produziert beides. Die Firma teilte gerade mit: Sie hat im Jahr 2020 ein Drittel mehr Puzzles verkauft als im Vorjahr, nämlich 28 Millionen Stück. Auch Gesellschaftsspiele wurden häufiger verkauft.

Heute ist der Welttag des Puzzles – ein Tag, um sich das Zeitvertreibspiel etwas genauer anzuschauen.

Ravensburger

Haben die Wikinger eigentlich schon gepuzzelt? Ute Drews, Chefin des Museums Haithabu hat darauf keine Hinweise. Einfache Brettspiele aus der Wikingerzeit vor über 1000 Jahren wurden gefunden und sind auch im Museum zu sehen.

Wahrscheinlich war es in einer Zeit, in der Menschen gerade das Notwendigste zum Leben hatten, noch nicht an der Zeit für Puzzlespiele. Bestimmt ist auch bei den Wikingern mal etwas zerbrochen, das jemand wieder zusammengeflickt hat.

Doch bis jemand auf die Idee kam, ein Bild zu zerschneiden und zu verkaufen, damit andere es wieder zusammensetzen können, dauerte es noch Jahrhunderte. Der Engländer John Spilsbury klebte in den 1760er-Jahren Landkarten auf Holz und zersägte sie. Die Puzzleteile waren die Länder, und so konnten die Puzzles für den Erdkunde-Unterricht genutzt werden.

Seitdem wurden unzählige Puzzle aus mit allen möglichen Bildern – von Tieren über Landschaften bis zu Harry Potter und Star Wars – und in verschiedensten Größen hergestellt. Das größte Puzzle der Welt mit 551232 Teilen zeigte eine Lotusblume und wurde von Studierenden in einer Turnhalle in Vietnam in Asien gebaut. Es gibt 3D-Puzzle, die in die Höhe wachsen oder zu einem Ball zusammengefügt werden. Und wenn du kein Puzzle da hast, kannst du dir heute auch digitale Puzzle herunterladen und loslegen – oder direkt unser Mach-mit-Puzzle ausschneiden und puzzeln.