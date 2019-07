Tiere : Kleine Leoparden sind noch scheu

von dpa

18. Juli 2019, 17:29 Uhr

Köln | Vorsichtig schaut der kleine Leopard zwischen den Blättern des Baumes hervor. Hinunter traut er sich nicht. Sein Geschwisterchen bleibt sogar lieber drinnen und kommt nicht in die Außenanlage des Zoos in Köln. „Die beiden zeigen sich nur, wenn es etwas ruhiger ist und nicht so viele Leute da sind“, erklärt ein Experte des Zoos.

Henning Kaiser/dpa

Die beiden kleinen Persischen Leoparden heißen Nikan und Banu. Sie sind dreieinhalb Monate alt und etwa doppelt so groß wie eine Hauskatze. Ihr Fell ist hell mit dunklen Flecken.

Seit kurzem dürfen sie auch ins Außengehege, wo Besucher des Zoos sie sehen können. Doch tagsüber haben sie dazu meist keine Lust. „Es sind sehr scheue Tiere“, sagt der Experte. Er glaubt aber, dass sie bald etwas mutiger werden.