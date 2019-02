Kinotipp : Kleine Helden auf großer Mission: „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“

Ein Marienkäfer-Junge wird aus Versehen in die Karibik verschifft! Als sein Vater ihn sucht, werden beide in spannende Abenteuer verwickelt.

17. Februar 2019, 16:51 Uhr

Heimlich begibt sich der junge Marienkäfer auf nächtliche Erkundungstour. In einer Fabrik findet er Kastaniensirup. Doch bevor er sich über die Leckerei hermachen kann, fällt er in einen Verpackungskarton! Der wird mit vielen anderen in die Karibik verschifft!

Auf der Suche nach seinem Sohn wird dem Marienkäfer-Papa schnell klar, was passiert ist und seine abenteuerliche Mission in die Karibik beginnt. Der junge Marienkäfer hat sich mittlerweile aus seinem Kartongefängnis befreit und eine karibische Marienkäferdame kennen gelernt. Doch deren Heimat ist in Gefahr, denn eine Baufirma will ihren Lebensraum zerstören! Vater und Sohn ist bei ihrem Wiedersehen sofort klar, dass sie helfen müssen. Zum Glück können die Marienkäfer auf die Hilfe der schwarzen Ameise und der cleveren Spinne aus der Heimat zählen...

Was für einen tollen Plan die klitzekleinen Helden entwickeln, das kannst du ab kommenden Donnerstag im Kino in dem Animationsfilm „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“ erfahren. Wenn du den Film „Die Winzlinge – Operation Zuckerdose“ schon kennst, dann darfst du dich wieder auf viele bekannte Insekten und lustige Begebenheiten freuen! Auch in diesem Film kommen alle vollkommen ohne Worte aus – und es wird kein bisschen langweilig!