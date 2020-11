Tiere : Kleine Eule, große Reise

Avatar_shz von dpa

19. November 2020, 18:02 Uhr

New York | Es ist der vielleicht berühmteste Weihnachtsbaum der Welt. Jedes Jahr wird er vor dem Gebäude Rockefeller Center in der Stadt New York in den USA aufgebaut. Davor wird er über eine sehr weite Strecke transportiert. In diesem Jahr ist sein Stamm 23 Meter lang. Gerade wird er mit Zehntausenden Lichtern geschmückt. Ab dem 2. Dezember sollen sie erleuchten. Dabei helfen viele Arbeiter mit.

Craig Ruttle/FR61802 AP/dpa

Einer von ihnen machte dabei aber einen ganz besonderen Fund: eine kleine Eule! Offenbar hatte sie seit dem Fällen in dem Baum gewartet und sogar die Fahrt unbeschadet überstanden.

Doch was tun? Ob der Vogel der Art Sägekauz sich mitten in der großen Stadt wohl fühlen würde? Die Frau des Arbeiters meldete sich bei Tierschützern außerhalb von New York. Denen wurde das Tier dann übergeben. Sie versorgten es mit Futter und Trinken. Wenn der Kauz wieder fit ist, wollen sie ihn in die Wildnis entlassen.