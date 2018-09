Hörbuch : Klein wie eine Ameise – Ben wird geschrumpft

Dietmar Bär liest „Der Ameisenjunge“

von dpa

28. September 2018, 19:44 Uhr

Eben noch saß Ben im Lateinunterricht und war ein ganz normaler Junge, ein Meter und fünfzig Zentimeter groß. Jetzt ist er in einem Metallschrank eingeschlossen und misst nur noch 5 Millimeter! Neben ihm krabbelt eine Ameise mit bedrohlich aussehenden, stahlharten Greifzangen. Wird sie gleich Apfelmus aus ihm machen? Ben ist nicht nur geschrumpft, er steht auch Todesängste aus.

In dem Hörbuch „Der Ameisenjunge: Der Tag, an dem ich aus Versehen in einer Schrumpfmaschine landete“ besänftigt Ben die Ameise, die Andi heißt, erst einmal mit Schokoladenriegeln aus seiner Hosentasche.

Praktischerweise sind die mitgeschrumpft. Dafür bringt Andi ihm bei, wie man als Winzling unter beschuhten Riesen überlebt. Außerdem lernt Ben die Wespe Ssuzi kennen, den Regenwurm Max und die Raupe Olaf.

Warum ist Ben überhaupt in den Schrank geklettert? Was hat ihn so klein gemacht? Und schafft Ben es trotz seiner Winzigkeit, seinen besten Freund Basti zu finden, der entführt worden ist? Beim Hören erfährst du nebenbei viel über die faszinierende Welt der Insekten.

Wahrscheinlich wirst du nach diesem Hörerlebnis genauer hinschauen, wo du deine Füße hinsetzt.

Der Sprecher Dietmar Bär zeigt, was er drauf hat: Als Andi macht er „Krrrk“-Geräusche, als Ssuzi lispelt er und als Bens Physikprofessor verdreht er die Wörter, dass es eine Freude ist. Ende des Jahres erscheint bereits der zweite Teil der Reihe „Der Ameisenjunge“ mit Ben und seinen Krabbelfreunden.

Thomas Krüger, „Der Ameisenjunge: Der Tag, an dem ich aus Versehen in einer Schrumpfmaschine landete“. Ab 10 Jahren. 3 CDs mit 245 Minuten Laufzeit. 12,99 Euro. Verlag: Cbj Audio.