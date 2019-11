Buchtipps : Kinderrechte für Kinder erklärt

Am 20. November 2019 feiert die UN-Kinderrechtskonvention 30 Jahre Kinderrechte. Aber wie erfährt man eigentlich etwas über diese Rechte, wenn man das Thema nicht gerade in der Schule durchnimmt?

22. November 2019, 15:54 Uhr

Es gibt einige Bücher, die extra für Kinder geschrieben worden sind, und die sich mit den Kinderrechten beschäftigen.

Eines ist sogar ein Bilderbuch, das manchen Kindern schon zur Geburt geschenkt worden ist. Es heißt: „Ich bin ein Kind und ich habe Rechte". Von Alain Serres stammt der Text und Aurèlia Fronty hat die schönen Bilder dazu gemalt. Auf 48 farbenprächtigen Seiten stellt es mit wenigen, manchmal poetischen Worten die wichtigsten der 54 Kinderrechte vor.

Die eindringlichen Bilder und Worte regen Gespräche und die Phantasie an. So zum Beispiel die etwas düstere Doppelseite auf der ein kleiner Junge von zwei übermächtigen Bestien verfolgt zu werden scheint. Hier geht es um das Recht gewaltfrei aufwachsen zu können. Viel farbenfroher geht es auf den Seiten zu, die das Recht auf ein Zuhause, eine Familie oder auch auf ausrechend Essen und Trinken beschreiben.

„Justine und die Kinderrechte" von Antje Szillat erzählt von der fantastischen Mädchenfigur Justine, eine Art Pippi Langstrumpf der Gerechtigkeit, die in zwölf spannenden Fällen Kindern zu Hilfe eilt, deren Rechte von Erwachsenen mit Füßen getreten wurde.

Joschi, Justines streunender Kater, schleppt die Geschichten in denen Kindern Unrecht wiederfährt an, wie Katzen tote Mäuse. Sobald Justine davon erfährt, mischt sie sich ein und steht den Kindern bei, bis diese ihr Recht einfordern. Mal hilft sie dem Scheidungskind Hanna, die ihren Vater nach der Trennung der Eltern nicht mehr sehen darf und erklärt ihr, dass sie auch als Kind durchaus das Recht hat bei solchen Entscheidungen gehört zu werden. Ein anders Mal unterstützt sie den wohlhabenden Benjamin, der alles zu haben scheint, nur keine gemeinsame Zeit mit seinen Eltern. Oder sie steht Laura bei, die wird von ihrem gestressten Vater angebrüllt, bedroht und manchmal auch geschlagen. In jedem der Kapitel überreicht Justine den Betroffenen das betreffende Kinderrecht schwarz auf weiß und lässt es laut vorlesen. Das Wort "Stopp" spielt in jedem ihrer Fälle ebenfalls eine wichtige Rolle.

Viel Mühe haben sich auch Markus Ehrhardt, Reinhard Horn und Sr. Jordana Schmidt OP mit „Echte KinderRechte" gegeben, die dieses Buch gemeinsam mit den Kindern der Bethanien Kinderdörfer erarbeitet haben. In jedem Kapitel vermittelt es gut verständlich die Kinderrechte und regt darüber hinaus einfühlsam an, sich weitere Gedanken zu Thema zu machen. Es ist aber auch ein Buch für Lehrer, Erzieher oder die ganze Familie. Denn es gibt in jedem Kapitel eine Ideenwerkstatt mit Kreativanleitungen zum Basteln, Malen und Spielen und regt zu Traumreisen an, die geführt werden wollen. Darüber hinaus hat jedes Kinderrecht ein eigenes Lied mit Noten und Liedertexten.

Die gleichnamige CD zum Buch enthält 14 Titel, die auch vor Tabu-Themen nicht zurückschrecken. Weiter melden sich prominente Paten kurz zu Wort, wie Henry Maske, Heidi Klum oder Janosch.

Ansprechend, übersichtlich und umfassend informativ ist das Sachbuch „Das sind deine Rechte" von Anke M. Leitzgen. In zehn Kapiteln wird die UN‐Kinderrechtskonvention geradezu spielend erklärt. Es geht um brennende Themen wie Schutz vor Gewalt, die Privatsphäre, Gleichheit, Inklusion, Flucht oder Trennung von den Eltern.

Zehn Kinderrechte mit persönlichen Geschichten und Fotos von 26 Kindern werden lebendig, spannend und nachvollziehbar gemacht, so dass man regelrecht durch die Seiten fliegt, um all die Fakten, Zahlen und Experten-Tipps aufzunehmen, die zum nachdenken und aktiv werden anregen. In Interviews beantworten Fachleute Kinderfragen z. B. zu Themen wie „Täter und Opfer", „Eltern und Privatdinge, oder „Spielen und Nichtstun". Dieses Buch ist eine tolle Einladung sich mit den eigenen Rechte zu beschäftigen, um eine eigene Meinung entwickeln zu können. (BELTZ & Gelberg)