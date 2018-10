Spieltipp : Schnell noch ein Eis

von shz.de

03. Oktober 2018, 17:34 Uhr

Du willst ein spitzen Eis-Verkäufer werden? Dann ist „Go Go Gelato“ von Kosmos ein spitzen Spiel für dich. Man hat verschiedene Eiswaffeln und Eiskugeln und dazu gibt es dann noch Aufgabenkarten. Es geht in diesem Spiel darum, die Aufgabenkarten, auf denen unterschiedliche Kombinationen abgebildet sind, mit Hilfe von blauen, gelben, grünen und einer pinken Eiswaffel zu lösen. Dazu gibt es jeweils in der gleichen Farbe eine Eiskugel.

Eine Person dreht dann die erste Aufgabenkarte um. Danach muss man so schnell wie möglich diese Aufgabe bewältigen. Wer das geschafft hat, muss „Go Go Gelato!“ rufen. Wir empfehlen es Kindern, die lustige und spannende Spiele lieben, darum finden wir es auch sehr gut. An dem Spiel ist es besonders, dass kleine Kinder beim Spielen ein paar Farben lernen können.

Go Go Gelato. Für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren. Verlag: Pegasus.