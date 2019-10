Buchtipp : Nützliche Tiere sollen auch mal Pause machen

von Leon Florescu

13. Oktober 2019, 18:48 Uhr

In diesem Buch geht es um Tiere, die sehr nützlich sind. Hunde retten Leben in den Bergen. Kamele tragen Gepäck in der Wüste. Gänse düngen den Rasen und knappern den ab. Die Schafe pflegen die Heide damit nicht das Unkraut überall wächst. Ich möchte gerne, dass die Tiere nicht immer so viel machen müssen, sie sollen auch mal Pausen einlegen.

Kristine Dumas und Ina Worms, „Tierische gute Berufe – Profis mit Fell und Federn“. Ab 5 Jahren. 32 Seiten. 14,95 Euro. Verlag: Annette Betz.