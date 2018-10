Warum sollten wir eigentlich Müll trennen? Und was passiert mit ihm? Ein Besuch bei der Abfallwirtschaft.

von Wiebke, Marlon, Theresa

03. Oktober 2018, 17:29 Uhr

Verflixt und zugemüllt: Deutschland gehört zu den Rekordmeistern, was die Müllproduktion angeht. Doch was passiert eigentlich mit den Abfallmengen? Wie kann man Müll vermeiden oder recyceln? Die Kina-Reporter schauen sich bei der Abfallwirtschaft in Rendsburg (AWR) um.