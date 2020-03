Coronakrise im Austauschjahr : Kuchen backen in Panama

Anfang März reiste KiNa-Reporterin Enna (14) zum Schüleraustausch nach Mittelamerika. Doch auch dort herrscht nun Ausnahmezustand.

von Enna Kallweit

20. März 2020, 19:46 Uhr

Natà | Schulausfall, Ausgangssperren und Hamsterkäufe als Folgen des Coronaviruses gibt es nun auch in Panama und das ist noch nicht alles. Von zehneinhalb Austausch-Monaten in Panama sind jetzt nur noch wenige Wochen geblieben. Zur Sicherheit ihrer Austausch-Schüler hat meine Austausch-Organisation AFS entschieden, alle wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken.

Ennas Austauschjahr: Wie alles begann

Ich war unendlich unglücklich, dass es schon nach Hause nach Flensburg gehen sollte. Ich habe Panama und vor allem meine Gastfamilie in der kurzen Zeit, die ich hier verbracht habe, schon sehr in mein Herz geschlossen. Meine Gastmutter, mein Gastvater und meine Gastschwester sind total lieb sind und haben mich sehr herzlich bei sich aufgenommen. Meine Gasteltern sprechen beide kein Englisch und trotzdem versuchen sie, sich mit mir zu unterhalten.

Und ich werde jetzt so viele Erfahrungen nicht mehr machen können. Die Quarantäne verhindert meinen ersten Schultag und dadurch lerne ich keine Gleichaltrigen kennen, und ich kann auch nicht das Land erkunden.

Andererseits habe ich bereits viel erlebt. Ich bin zum ersten Mal alleine geflogen, ich habe meine Gastfamilie kennengelernt und bereits meine ersten Erfolge mit meinem Spanisch gehabt.

privat

Zusätzlich erlebe ich etwas, wo nicht so viele die Möglichkeit haben: Panama in der Ausnahmesituation mit dem Coronavirus. Ich erfahre, wie die Menschen hier auf das Virus reagieren, welche Entscheidungen das Land trifft und erlebe die Quarantäne in einer anderen Familie. Mit meiner Gastschwester Diarineth und ihrer Cousine Beygi spiele ich Spiele, wir backen Kuchen und sie zeigen mir auch ihre Stadt Natà.

Jedoch erlebe ich auch, wie schwierig es ist, jetzt einen Flug zurück nach Deutschland zu finden. AFS hat bisher noch keine Flüge für uns gefunden, was beängstigend ist, weil ich nicht weiß, wann die Möglichkeit besteht, nach Hause zurückzukehren. Was für ein Abenteuer, wenn es nur auch bald vorbeigeht...