Teeny Regatta in Malente : Teeny-Teams segeln um Deutsche Meisterschaft

Die deutsche Meisterschaft der Teeny Segler – jedes Jahr aufs Neue ist sie das Highlight der Saison. Kina-Reporterin Josefine (15) ist in diesem Jahr nicht mehr Teilnehmerin, sondern berichtet über das Regatta-Ereignis.

Malente | Am Wochenende war es wieder soweit: 68 Segler im Alter von acht bis 15 Jahren kämpften in Malente am Kellersee um den Titel des deutschen Meisters. In ihren Teenys fuhren sie an drei Tagen in insgesamt acht Rennen um die Wette. Am Freitag wurden alle Boote vermessen, bevor es aufs Wasser ging. Dort lief in den drei Wettfahrten alles nach Plan...

