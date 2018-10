Junge Reporter : Kina – ganz digital

Wie macht man Zeitung im Internet?

von Ina Reinhart

01. Oktober 2018, 19:59 Uhr

Instagram, Facebook, Online News: Gestern startete das fünftägige Kinaseminar mit dem Schwerpunkt Social Media auf dem Scheersberg. Passend dazu gab es gleich zu Anfang eine Einführung rund ums Thema Zeitung, Online-Nachrichten und soziale Netzwerke. Die jungen Reporter lernten einiges über den Aufbau eines Zeitungsberichts, aber auch über den eines Onlineartikels, denn das Internet wird immer wichtiger in der Welt des Journalismus. Immer mehr Leser lesen die Zeitung online oder erfahren wichtige Nachrichten durch die sozialen Netzwerke. Deswegen gibt es auch eine Online-Redaktion beim sh:z. Diese kümmert sich speziell um die Artikel im Netz, aber auch um Kurznachrichten auf Social Media Plattformen.

Die 29 jungen Reporter durchliefen am Nachmittag einen Multimedia-Zirkel mit sechs Stationen. Unter anderem erfuhren die neugierigen Reporter etwas über die Themen Foto und Video und über eine der größten Social Media Plattformen – Instagram. Außerdem führten die jungen Reporter ein Interview mit dem Community Manager des shz Tobias Fligge. Dieser erzählte, dass er sich in seinem Beruf um die „Community" kümmert, also mit der Leserschaft Kontakt hält. „Man muss Lust haben, mit den Menschen zusammen zu arbeiten", sagt Tobias. Er erklärte, dass es wichtig ist, in Konfliktsituationen ruhig zu bleiben. Also zum Beispiel, wenn jemand Kritik übt, oder wenn es einen starken Konflikt unter den Lesern gibt.