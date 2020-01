Buchtipp : Kepler62: Ab Level 100 auf Weltraum-Mission

von Leon Florescu

01. Januar 2020, 17:03 Uhr

Der 13-jährige Junge Ari und sein kleiner Brüder Joni leben in der Zukunft auf dem Planeten Erde, in einer Stadt, in der viele Kinder arbeiten müssen. Es gibt wenig Facharbeiter, aber viele Computer. Erwachse forschen an neuen Planeten, da die Erde verseucht ist.

Die Jungen bekommen von einer Frau das PC-Spiel Kepler62 geschenkt. Ein Gerücht sagt, dass es mit einer geheimen Weltraummission zusammenhängt. In dem Spiel sehen sie sich selbst als Figuren. Eines Tages schaffen sie Level 100 und Joni knackt den geheimen Code. Nun können Sie zum geheimen Planet Kepler62 fliegen. Sie wissen aber nicht genau, was sie dort erwartet. Im PC -Spiel wurde es als freier Planet mit grünen Wiesen dargestellt.

Am Anfang ist es schwierig, den Inhalt zu verstehen, da es keine Einleitung gibt. Nach und nach erfährt man immer mehr Details, so dass auch die Spannung steigt. Mich verwunderte erst, dass die Jungs selbst im PC-Spiel vorkommen, aber am Ende bekommt man die Lösung. Und die Bilder helfen, die Handlung besser zu verstehen.

Timo Parvela, „Kepler62: Die Einladung“. Ab 10 Jahren. 128 Seiten. 12,99 Euro. Verlag: Kosmos.