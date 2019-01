Schule : Keine Angst vor Zeugnissen

Die Klassenarbeiten liefen im letzten Halbjahr nicht so gut? Keine Panik!

von Christina Storz/dpa

20. Januar 2019, 18:33 Uhr

Nina Pirk/dpa

In ein paar Tagen gibt es wieder Halbjahres-Zeugnisse! Manche freuen sich auf ihre Noten. Andere haben ein blödes Gefühl im Bauch. Denn was werden die Eltern sagen, wenn das Zeugnis nicht so gut aussieht? Mit solchen Sorgen kennt sich Nina Pirk gut aus. Sie weiß, wie man mit den Eltern redet. Und sie hat Vorschläge, wie das nächste Zeugnis besser wird.

Wie erkläre ich als Kind meinen Eltern, dass mein Zeugnis nicht so gut ist?

Ein guter Plan ist alles! Deshalb überlegt man sich am besten vorher, was man zu den Eltern sagen möchte. Zum Beispiel, wo die schlechten Noten herkommen könnten. Gab es vielleicht Stress mit einem Lehrer? Oder ist etwas passiert und man konnte sich nicht richtig konzentrieren? Außerdem kann man sich auch schon mal überlegen, was man in Zukunft anders machen möchte. Dann merken die Eltern: Ihr Kind hat sich Gedanken gemacht.

Hast du Stress? Die Nummer gegen Kummer hilft in allen Lebenslagen.

Wenn man sich trotzdem nicht traut?

Dann kann man vorher schon mal mit jemanden darüber reden. Das können Freunde sein, Tante, Onkel oder vielleicht auch ein beliebter Lehrer. Vielleicht kommt einer davon auch mit zu dem Gespräch. Dann ist man auch nicht alleine.

Was kann man denn tun, um besser zu werden in der Schule?

Man kann zum Beispiel Mama und Papa fragen, ob sie bei den Hausaufgaben helfen. Oder am Abend vor der Klassenarbeit noch mal Vokabeln abfragen. Es gibt auch immer Phasen, die nicht so gut laufen. Das ist auch ganz normal. Die gehen meist auch wieder vorbei.

Und wenn man sich nicht aufraffen kann, mehr für die Schule zu machen?

Am wichtigsten ist, an sich zu glauben! Eine Nachhilfegruppe mit Freunden kann auch sinnvoll sein und sogar Spaß machen. Ganz wichtig: Keiner kann alles. Das ist auch bei Erwachsenen so. Jeder hat andere Stärken. Vielleicht ist man in manchen Fächern nicht so fit. Und dann? Dafür kann man andere Dinge besser. Zum Beispiel im Sport oder ein Instrument spielen.

Übrigens: Die Expertin Nina Pirk arbeitet bei einem Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche. Da kann man sich Rat holen, wenn man nicht weiter weiß. Das gilt fürs Zeugnis und für andere Sachen, über die man nicht mit Eltern oder Geschwistern reden möchte. Die Nummer ist 116 111. Da kannst du von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr anrufen. Es kostet auch nichts. Mehr Infos darüber findest du hier online.