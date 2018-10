Leute : Kaja: Neu als Kina-Reporterin

von Kaja

01. Oktober 2018, 20:01 Uhr

Ich bin eine langjährige Kina-Leserin und das erste Mal hier auf dem Scheersberg. Ich freue mich schon länger auf das Kina Seminar, um mehr über die Seite zu erfahren. Wie es hinter den Kulissen abläuft, was eine Social Media Seite ausmacht und wie man gute Berichte schreibt, wollte ich schon immer mal wissen. Hoffentlich finde ich hier auf meine Fragen eine Antwort. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Beim Multimedia-Zirkel habe ich schon ein paar Antworten auf meine Fragen bekommen unter anderen, wie es bei einem Videodreh abläuft, was alles in einen guten Bericht kommt, wie man ein Interview führt und wie man gute Instagramposts macht, das habe ich heute schon erfahren. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage.