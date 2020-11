Interview zu Klima und US-Wahl : Jugendliteraturpreis-Trägerin Cornelia Funke: „Jeder Einzelne kann etwas tun“

Klimakatastrophe und politische Misere – Cornelia Funke macht sich viele Gedanken um unsere Welt. Mit Joana, Janne und Hannah sprach sie darüber, wie sie als Autorin helfen kann – und über die Wahl in den USA.

03. November 2020, 08:21 Uhr

Wenn du eine Sache in der Welt ändern könntest, was wäre das?

Nur eine Sache reicht sicher nicht. Aber wenn ich könnte, würde ich die Klimakatastrophe abwenden. Denn die wird noch furchtbarere Konsequenzen haben, als die derzeitige politische Misere.

Du weist oft darauf hin, dass es viele Probleme auf der Welt gibt, und setzt dich dafür ein, diese zu lösen. Glaubst du, dass diese Welt irgendwann lebenswert wird?

Ich glaube, schon jetzt, dass diese Welt sehr lebenswert ist, sogar in vieler Hinsicht mehr anderen Zeiten. Wir haben mit einem Virus zu tun, aber nicht mit der Pest. Wir haben im Moment in unseren Ländern keine große Kriege und ihr seht auch alle nicht unterernährt aus. Leute werden nicht verhaftet, weil sie homosexuell sind, es werden weniger Kinder geschlagen. Also, da gibt es schon einiges an menschlichem Fortschritt.

Inwiefern können Autoren helfen, Probleme auf dieser Welt zu bekämpfen?

Ich glaube, dass wir alle eine große Sehnsucht nach Geschichten haben, weil Geschichten dem Leben einen Sinn geben. Was ich von Geschichten gelernt habe, ist, dass ich nicht allein bin mit meinen Gefühlen. Bücher sind Türen und Fenster für Menschen. Außerdem bringen uns gute Geschichten bei, in den Schuhen von anderen zu gehen, sodass wir das Fremde nicht als Bedrohung empfinden, sondern als einen anderen Aspekt von uns selber.

Zu dem Buch „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“ hast du das Vorwort geschrieben. Was hat dich in dem Buch am meisten bewegt?

Es gibt so viele Bücher über Veränderung aber auch über die Unmöglichkeit von Veränderung. Oft überwältigt uns das dann so, dass wir das Gefühl haben, dass wir als Einzelne nichts tun können. Was ich an dem Buch unheimlich mochte, dass es einzelne Menschen zeigt, und wie sehr die eine Veränderung herbeiführen können.

Wenn du im Krieg leben würdest, glaubst du, dass du auch so mutige Heldentaten hervorbringen würdest?

Ich glaube, dass diese Zeit uns allen zeigt, dass wir das gerade nicht wissen. Alle sehen, wie der Faschismus sich überall bewegt, wie der Klimawandel voranschreitet. Wie sehr ist uns unser eigenes Wohlbefinden und der Alltag dann doch im Weg, weil wir einfach unser Leben leben? Ich glaube nicht, dass ich Widerstand leisten könnte, wenn dadurch meine Familie bedroht wäre. Wenn es hier in Amerika so faschistisch zugehen würde wie einst bei uns, dann würde ich wahrscheinlich gehen und von außen versuchen, Dinge zu ändern.

Was hat es für dich bedeutet, den Deutschen Jugendliteraturpreis zu bekommen?

Ich war ganz sicher, dass ich den nie bekomme. Als Fantasyautor kriegt man den in Deutschland meiner Erfahrung nach nicht – und ich habe ihn ja auch nicht für ein Buch erhalten. So war es dann aber sehr schön, ihn für das Gesamtwerk zu bekommen.

Warum hast du dich dazu entschieden in die USA zu ziehen?

Mein Mann und ich wollten mal in einem anderen Land leben, auch um unseren Kindern mal eine ganz andere Erfahrung zu geben. Aber auch um uns selber herauszufordern, denn wenn man in einer anderen Kultur lebt, erweitert das den Horizont wie nichts anderes. Man merkt, wo man herkommt, und versteht viel mehr, was man gedacht hat, weil man in Deutschland, England, Amerika oder Indien lebt.

Was macht die US-Wahl mit den Menschen in den USA?

Sie spaltet das Land aufs Tiefste, was ich überhaupt gar nicht von den USA kenne, denn ich habe immer sehr bewundert, wie hier selbst die Rechteren mit den Linkeren reden konnten und sich immer mit Respekt gegenübergetreten sind.

Was glaubst du wer die Wahl gewinnt?

Im Moment sagen alle Umfragen, dass Biden die gewinnen wird, aber das haben auch alle Umfragen über Hillary Clinton gesagt. Wir versuchen gerade alles, damit möglichst viele Leute wählen gehen. Amerika ist so ein großes Land, da ist es manchmal schwer zum Wahllokal zu kommen, vor allem weil die Republikaner sehr viele Wahllokale zugemacht haben, um es den Leuten hier noch schwerer zu machen. Sie wissen, je weniger Leute wählen, desto eher werden sie gewinnen. Wir alle wissen nicht, was passiert.

Du bist ja dadurch, dass du in den USA lebst, relativ nah an dem Thema Black Lives Matter dran. Wie findest du diese Bewegung?

Was uns alle, glaube ich, an dieser Bewegung erschreckt und auch traurig macht, ist zu sehen, wie sehr wir uns eigentlich vorgemacht haben, dass es den Rassismus in so schlimmer Form hier nicht mehr gibt. Black Lives Matter hat allen klar gemacht, dass das nicht mal im Entferntesten stimmt. Mein Sohn ist Musiker und arbeitet viel mit schwarzen Künstlern. Durch das, was er erzählt, hätte ich es eigentlich besser wissen müssen. Aber auch meine Tochter hat schwarze Freundinnen, so dass wir dachten, wir wären farbenblind. Erst wenn man schwarze Freunde und Mitbürger fragt, wie alltäglich sie Rassismus erleben, begreift man, dass man tatsächlich blind war – aber für den Rassismus. Black Lives Matter hat ein Umdenken hier bewegt.