Sport : Josefine unterwegs: Ein Board für alle Fälle

Stand-up-Paddling ist für die Kina-Reporterin nicht nur ein Trend.

von Josefine Voget

14. Juli 2020, 06:54 Uhr

REndsburg | In letzter Zeit sieht man, dass ziemlich viele Leute sich auf dem SUP (Stand-Up-Paddel) Board versuchen. Egal in welchem Alter man ist, und egal wie groß oder klein das Gewässer ist, SUP fahren geht immer.

Die meisten Leute haben oder leihen ein Board, das man auf- und abpumpen kann, sodass man es gut überallhin mitnehmen kann. Das erstaunliche ist, dass es sich überhaupt nicht etwa wie eine Luftmatratze anfühlt, sondern wie ein richtiges Surfbrett. Es ist auch extrem stabil, sodass man es, zumindest nach ein paar Mal üben, benutzen kann ohne nass zu werden.

Am liebsten benutze ich das SUP-Board mit meiner Freundin oder Schwester, weil zusammen einfach alles lustiger ist. Wir haben auch schon darauf geturnt, was allerdings nicht immer trocken endete. Das Gute ist, dass wir unsere Boards nur rund 400 Meter zur Eider tragen müssen.

privat

Man kann damit aber auch richtige Ausflüge machen. Das Board wird nämlich bei Benutzung nicht von oben nass, sodass man auch einige Dinge mitnehmen kann.

Man kann das Stand-Up-Paddling auch richtig als Sport betreiben, aber man kann natürlich auch ganz entspannt fahren und wenn man will, kann man sich auch einfach hinsetzen. Genau deshalb kann man es immer und mit jedem machen und Spaß haben!