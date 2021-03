Neu bei Toggo : Jetzt mal ganz ehrlich

Chris und Andreas sind die magischen Ehrlich Brothers – und jetzt auch Zauberlehrer. Ihre neue Show im TV und online heißt Magic School.

von Janne Köster

03. März 2021, 19:01 Uhr

Morgen startet die neue Show der Ehrlich Brothers. Kina-Reporterin Janne hat im Interview mit Chris Ehrlich herausgefunden, was dahinter steckt.

Was ist das Konzept der Magic School?

Die Magic School ist letztes Jahr entstanden, nachdem wir einige Monate lang das Format entwickelt haben. In jeder Show treten Nachwuchszauberer gegeneinander an und es werden drei kleine Illusionen erklärt. Diese kann man sofort zu Hause nachmachen. Wenn man weiß, wie ein Trick funktioniert, kann das ein Feuer in einem entflammen, und man will unbedingt wissen, wie die nächsten Tricks funktionieren. Zaubern ist ein tolles Hobby, da muss man die Motorik kontrollieren, einen Text aufsagen und vor einem Publikum auftreten.

TVNOW/Saskia Gaulke

Das Format sollte die Show mit einem Blick hinter die Kulissen kombinieren. Trotzdem sollte es nicht alles offenlegen, denn es ist schön zu Rätseln. Träume sind etwas Wunderschönes. Wir wissen auch nicht, wie jeder Trick auf der Welt funktioniert. Und das ist gut so, denn ein gutes Zauberkunststück zu sehen und das Geheimnis nicht zu kennen, ist, als ob man mit offenen Augen träumt. Dieses Gefühl wollten wir vermitteln, ebenso aber auch diesen Mitmach-Effekt haben. Wir wollten nicht einfach nur zaubern, sondern auch Kids zaubern lassen.Wir waren beide erstaunt, wie kreativ die Kids waren. Als wir früher auf Zaubermeisterschaften waren, wurde ein Trick teilweise auf fünf unterschiedliche Arten vorgeführt. Aber bei der Magicschool war das Niveau erstaunlich hoch. In den acht Sendungen wurde kein Trick zweimal gezeigt.



Wie viele Bewerbungen hattet ihr denn ungefähr?

Wir haben also über soziale Medien einen Aufruf gemacht an alle, die Lust haben in der neuen Show zu zaubern. Da kamen weit über Tausend Bewerbungen, aus denen die Kandidaten schließlich gewählt wurden. Es stehen auch tolle Talente auf der Warteliste für die nächsten Folgen.



Wie ist das Verhältnis von dir und deinem Bruder abseits des Rampenlichts?

Wir sind nicht nur Brüder, sondern auch beste Freunde und arbeiten unglaublich gerne zusammen. Wir haben aber auch leicht unterschiedliche Ansätze. Andreas technischer veranlagt. Ich bin eher der mit künstlerischem Auge. Wir haben ein blindes Vertrauen uns gegenüber, scheuen aber auch nicht den Streit. Es gibt häufiger mal Meinungsunterschiede auf beruflicher Basis, aber ein gesunder Streit ist etwas, was zu tollen, neuen Lösungen führen kann.



Wie viel wissen eure Mitarbeiter über eure Tricks?

Wir arbeiten seit über 10 Jahren mit denselben Leuten zusammen. Das ist ein sehr kreatives Zusammenarbeiten und trotzdem ist es wahr, dass jeder eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben musste. Denn natürlich geht es in der Magie auch um das Wahren eines Geheimnisses.

TVNOW/Saskia Gaulke

Vor einem knappen Jahr haben wir zehn Videos aus unserem Zauberkasten veröffentlicht. Das war zu Beginn der Zeit des Homeschoolings, als alle Kinder zuhause bleiben mussten. Damals ging es bei vielen Familien drunter und drüber und wir wollten den Kids eine Möglichkeit geben, die viele Zeit zu Hause mit spannender Zauberei zu verbringen. Dadurch hatten die Kinder etwas zu tun. Der magische Zirkel fand das nicht so witzig, und hat gesagt, dass das so nicht geht. Letztlich haben wir da eine andere Auffassung. Für uns war es eine sinnvolle und solidarische Entscheidung. Wir haben das mit guter Absicht gemacht und damit auch kein Geld eingenommen.Wir arbeiten ständig an neuen Illusionen, so wie immer, mit der Ausnahme, dass wir nicht auftreten. Zur Zeit bereiten wir intensiv unsere zweite Streamingshow vor, bei der jeder zuhause an Ostern im Wohnzimmer mitzaubern kann. Dafür entwickeln wir Zauberkunststücke, die wir noch nie gezeigt haben. Das ist anders als live, wird aber auch einen Riesenspaß machen!Ich, ja, mein Bruder, nein. *lacht* Selbst wenn ich wollte, den Trick haben wir tatsächlich noch nicht gefunden. Aber ihr bringt mich da auf eine gute Idee.

