Musikerin und Umweltbotschafterin : „Jeder kann etwas für eine bessere Welt tun“

Ellie Goulding setzt sich mit ihrer Musik und mit Aktionen ein für die Umwelt und gegen Rassismus.

Avatar_shz von Dagmar Leischow

19. Juli 2020, 17:32 Uhr

LONDON | Wie gut, dass die Sängerin Ellie Goulding wegen der Pandemie nicht in eine Schockstarre gefallen ist. Sie gab via Videokonferenz Interviews, um die eingängigen Popsongs ihres neuen Albums „Brightest Blue“ zu bewerben, oder nahm an dem Online-Konzert „One World: Together at home“ (auf Deutsch: „Eine Welt, gemeinsam zu Hause“) teil. Mit dem Ziel, die Menschen wegen des Coronavirus zum Daheimbleiben zu animieren.

Solche Aktionen sind der Britin sehr wichtig, sie engagiert sich gern – besonders für den Umweltschutz. 2017 wurde sie UN-Umweltbotschafterin. „Der Klimamwandel ist ein großes Problem“, sagt die 33-Jährige. „Wir müssen ihn unbedingt bekämpfen.“

Universal

Gerade die jüngere Generation möchte sie wachrütteln und zu mehr Aktivismus bewegen: „Es muss doch in unser aller Interesse sein, dass unsere Kinder und Enkelkinder auf einem gesunden Planeten leben können.“

Dabei, findet Ellie Goulding, dürfe man sich nicht bloß auf Politiker verlassen: „Nicht allein die großen Lösungen zählen. Jeder kann ganz persönlich etwas für eine bessere Welt tun.“

Wie das aussehen könnte, zeigte sie mit ihrem „River“-Video. Sie tat sich im vergangenen Herbst mit Freiwilligen zusammen, die an einem Strand in der Grafschaft Kent Müll sammelten. So wollte sie darauf aufmerksam machen, wie schädlich Plastik für die Umwelt und vor allem für das Meer ist. „Es dauert ewig, bis dieses Material zerfällt. Eine PET-Flasche zersetzt sich erst nach mehreren hundert Jahren.“

Trotz ihres ökologischen Bewusstseins ist aber auch Ellie Goulding nicht perfekt. Als Musikerin steigt sie berufsbedingt oft in ein Flugzeug, schließlich tritt sie nicht nur an einem Ort auf, sondern weltweit. „Natürlich ist das Fliegen nicht optimal“, räumt sie ein. „Es gibt immer etwas, das man besser machen könnte.“

Ohne Umschweife gesteht sie, sie habe dem Thema Rassismus vor dem Tod des Schwarzen George Floyd, der im Mai in der amerikanischen Stadt Minneapolis bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt: „Dafür schäme ich mich heute.“