Interview : Jeden Tag ein Abenteuer

Was macht eigentlich ein Pressefotograf? Das wollten Kina-Reporter beim Interview von Profi Michael Staudt wissen.

von Yannick Kitzinger

08. Oktober 2019, 20:21 Uhr

Steinbergkirche | Reporter haben viele Aufgaben. Neben Interviews führen und Berichte schreiben gehört vor allem auch Fotos schießen dazu. Worauf es dabei ankommt und wie man Pressefotograf wird, das wollten die Kina-Reporter Hannah, Wiebke, Janne, Julia, Sina und Anne von Profi Michael Staudt wissen.

Welches war das schönste Foto, das Sie jemals gemacht haben?

Pressefotografen finden oft andere Dinge schön als andere. Man kann als Fotograf schöne Dinge fotografieren oder man kann Dinge schön finden, die besonders gut gelungen sind. Mein schönstes Foto habe ich vor gar nicht so langer Zeit fotografiert. Das war eine Politikerin, die eine Firma besichtigt hat. Alle Mitarbeiter haben ihr ganz gespannt zugehört. Das Licht war schön, die Leute guckten gut, es war nichts Überflüssiges im Bild.



Wie viele Fotos haben Sie circa schon gemacht?

Im Jahr mache ich ungefähr 150 000 Bilder. Ich mache das seit 20 Jahren, also ungefähr drei Millionen.



Warum sind Sie Fotograf geworden?

Ich hatte nie das Berufsziel, Fotograf zu werden. Ich habe hobbymäßig fotografiert. Eines Tages bin ich mit dem Fahrrad durch Flensburg gefahren. Da kam ein Freund von mir, der mich vor einem Wahlplakat sah. Er war Fotograf bei der Zeitung, Ulf Dahl. Er sagte: „Kannst du nicht mal da stehen bleiben. Ich muss dieses Wahlplakat fotografieren.“ Er hat das Bild gemacht. Dann fragte er noch: „Du hast doch mal fotografiert? Wir suchen bei der Zeitung noch Leute. Hast du nicht Lust, für uns zu arbeiten?“



Wie sieht der Alltag als Pressefotograf aus?

Es gibt eigentlich gar keinen richtigen Alltag, denn ich weiß heute noch nicht, was ich morgen fotografiere. Die meisten Kollegen entscheiden sich so um 17, 18 Uhr, was sie nun fotografiert haben möchten. Dann bekomme ich eine E-Mail und lese, was ich morgen tun soll. Mein Alltag ist ganz schwer zu planen, und der sieht jeden Tag anders aus.



Was reizt Sie an ihrem Beruf?

Genau das, was ich eben als Nachteil beschrieben habe, dass ich noch gar nicht weiß, was ich morgen tue. Dass man jeden Tag andere Sachen macht, und an Stellen kommt, die die allerwenigsten Menschen zu Gesicht bekommen. Ich darf zu Sportveranstaltungen und zu Konzerten. Ich treffe ganz, ganz viele berühmte Persönlichkeiten, Politiker und Künstler. Ich habe jeden Tag ein kleines Abenteuer und das ist der Reiz.



Wo möchten sie am allerliebsten hin und ein Foto machen?

Es gibt einen Ort in Schleswig-Holstein, den ich noch nicht fotografiert habe. Das ist der Windpark vor Helgoland, wo die Windmühlen im Wasser stehen. Da möchte ich schon seit langer Zeit mal hin, am liebsten mit dem Hubschrauber. Das fehlt mir noch in der Sammlung.

> Ein Video von dem Interview gibt es auf www.shz.de/kina.