Schweine im Netz : Instagram statt Schlachter

Bobby und seine Freunde in den sozialen Medien.

27. Juli 2020, 17:50 Uhr

Aurich | Bobby liegt im Stroh, Bobby läuft durch den Matsch, Bobby spielt mit einem Fußball: Das sieht man auf dem Instagram-Profil von Graf Bobby von Sonnenschein. Er lebt auf einem Bauernhof in Aurich im Bundesland Niedersachsen und ist ein Schwein. Auf seinem Account sind auch seine Mitbewohner zu sehen:

Eigentlich sollte Bobby geschlachtet werden. Aber er hat sich gewehrt. Ganze drei Mal ist er so davongekommen. Also darf das Schwein am Leben bleiben. Weil das Geld kostet, hat seine Besitzerin Nadja Poppen ihm ein Instagram-Profil erstellt. So sucht sie nach Paten, die Bobby mit Spenden unterstützen.

„Er ist so niedlich. Ein besonders hübscher Kerl mit schöner Kopfform und süßen Augen“, sagt sie über Schwein Bobby.