Buchtipp : Insekten-Wissen von Januar bis Dezember

von Kina

26. Dezember 2018, 18:11 Uhr

Was machen eigentlich Insekten im Winter, im Frühjahr, Sommer und Herbst? Im Buch „Schau mal, was da krabbelt“ wird diese Frage beantwortet. Du erfährst darin viel über Fliegen, Heuschrecken, Marienkäfer und viele andere der winzigen Tiere. Dazu wird in jedem Monat ein Insekt genau beschrieben – wie es sich verhält, wie es schlüpft oder was es noch für Arten von dem beschriebenen Insekt gibt.

Am Ende des Buches findest du eine Anleitung, wie du etwas für Insekten tun kannst: Auf einem Poster wird der Aufbau von eines Insektenhotels beschrieben.

Susanne Riha „Schau mal, was da krabbelt: Die Insekten im Jahreslauf“. Ab 5 Jahren. 32 Seiten. 16,95 Euro Verlag: annette betz