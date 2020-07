Buchtipp : Insekten sind supergut organisiert

Avatar_shz von dpa

08. Juli 2020, 18:10 Uhr

Schnell weg! Lotta und ihr Bruder Max fliehen vor den Wespen, die hinter ihrem Eis her sind. Da finden sich die Geschwister plötzlich wie durch Magie in einem Insektenhotel wieder.

Die Libelle gibt eine Party, und die Kinder sind eingeladen. Bis es losgeht, führt die nette Hummel Bobbi sie von Stockwerk zu Stockwerk. Dabei erfahren Lotta und Max, wie Schmetterlinge, Stubenfliegen, Grashüpfer, Mücken oder Ameisen leben und was sie alles können.

Das ist spannend: Zum Beispiel frisst ein einziger Marienkäfer an einem Tag bis zu 50 Blattläuse. Und in einem Bienenvolk hat jede Gruppe ihre Aufgabe.

Das lustige Hörspiel „Unsere Insekten“ nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Sechsbeiner. Neben viel Gesumm hörst du zum Beispiel auch das knisternde Geräusch, das Libellenflügel machen. Und Glühwürmchen Günni verrät ein Geheimnis.

Die gut organisierte Welt der Insekten ist wirklich zum Staunen. Am Ende verstehst du, warum diese Tiere für uns Menschen so wichtig sind. Sie bestäuben Pflanzen, vertilgen Schädlinge und räumen Dreck weg. Und manche sind unheimlich stark: Der Nashornkäfer schafft es, Dinge zu tragen, die 850 mal schwerer sind als er selbst. Das ist ungefähr so, als würde ein Mensch zwölf Elefanten hochheben.

Sandra Doedter, „Unsere Insekten – Auf Entdeckungsreise zu Biene, Ameise und Libelle“. Ab 6 Jahren. 1 CD mit 63 Minuten Laufzeit. 14,90 Euro. Verlag: Headroom.