Social Media : In einer Gruppe mit Maria, Josef und den Hirten

Weihnachten als Whatsapp-Geschichte

Avatar_shz von Ina Reinhart

20. Dezember 2019, 17:50 Uhr

Bethlehem | Wo wurde Jesus geboren? Und wie liefen die Tage rund um die Geburt ab? Diese Geschichte kann man in der Bibel nachlesen. Mehr als 2000 Jahre soll die Geburt schon her sein. Handys und Chat-Nachrichten gab es damals natürlich noch nicht. Wir haben uns trotzdem mal überlegt, was sich all die Figuren aus der Weihnachtsgeschichte wohl geschrieben hätten: zum Beispiel Maria, Josef und die Hirten.

Josef: „Leute, es war wirklich toll, euch kennenzulernen. Danke, dass ihr uns so unterstützt habt.“

Maria: „Ich will auch noch mal Danke sagen. Als wir in Bethlehem ankamen und nicht wussten, wo wir schlafen sollen, hab ich mir echt Sorgen gemacht. Vor allem, weil ja schon klar war, dass ich ziemlich bald das Kind bekommen werde.“

1. Hirte: „Ist ja noch mal alles gut gegangen. Ich bin unglaublich stolz, dass wir Hirten die ersten waren, die den kleinen Jesus sehen durften. Ich meine: Hey, es ist der Sohn Gottes – eine große Ehre für uns! Aber was bei der ganzen Freude über die Geburt unterging: Warum habt ihr euch nicht einfach ein Hotel oder eine Herberge gesucht?“

Josef: „Das haben wir doch versucht! Aber die ganze Stadt war voll. Alle Leute kamen nach Bethlehem, um sich zählen zu lassen. So wie Kaiser Augustus es angeordnet hatte. Ohne diesen Befehl hätten wir uns kurz vor der Geburt gar nicht erst auf die Reise begeben.“

2. Hirte: „Und dann war nur noch der Stall für euch frei, ich verstehe.“

Maria: „Ein Wunder, dass ihr uns da überhaupt gefunden habt...“

2. Hirte: „Das haben wir diesem Engel zu verdanken. Das muss man sich mal vorstellen! Ich bin immer noch platt. Wir saßen da auf unserem Feld und hüteten die Schafe. Und plötzlich taucht ein Engel auf und sagt: Jesus ist geboren, der Retter der Welt. Völlig klar, dass wir da sofort losgelaufen sind.“

1. Hirte: „Jetzt aber mal zum Wichtigsten: Wie geht es Jesus?“

Josef: „Sehr, sehr gut. Und er ist reich beschenkt worden, kaum zu fassen. Als ihr schon wieder weg wart, kam weiterer Besuch. Drei Könige aus dem Morgenland standen vor dem Stall und wollten Jesus anbeten. Sie brachten wertvolle Geschenke mit: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alles für Jesus!“

1. Hirte: „Das ist ja eine irre Geschichte. Ich freu mich sehr für euch. Kommt gut zurück nach Hause. Und gebt Bescheid, wenn ihr in Nazareth angekommen seid.“

Maria: „Das machen wir!“

2. Hirte: „Wir erzählen in der Zwischenzeit allen, was passiert ist. Das Selfie mit mir und Jesus hab ich schon fleißig verschickt.“