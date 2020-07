Leute : Immer auf der Hut

Der 13-jährige Keedron wurde gerade sehr bekannt mit einem Lied über ein großes Problem in seinem Land, den USA.

Jacksonville | Gestern noch ein einfacher Schuljunge, heute berühmt: Dieser Traum wurde für den zwölfjährigen Keedron Bryant wahr.

Einen Tag nachdem der Schwarze Geoge Floyd am 25. Mai von einem weißen Polizisten in Minneapolis getötet worden war, hatte der junge Afroamerikaner eine einminütige A-capella-Fassung des von seiner Mutter geschriebenen Gospelsongs „I just wanna live“ („Ich will nur leben“) auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Mit Sätzen wie „Jeden Tag werde ich als Beute gejagt“ wollte er die Aufmerksamkeit auf Polizeigewalt gegen Schwarze lenken.

„Ich möchte meiner Generation Mut machen, ihre Stimmen zu erheben, ohne Angst, ohne Hass“, erzählte der Pfarrerssohn aus Jacksonville in Florida kürzlich dem „Zeit Magazin“. Doch mit seinem Lied erreichte er nicht bloß seine Altersgenossen, allein auf Instagram wurde sein Video binnen drei Wochen mehr als drei Millionen Mal angeschaut.

Der frühere US-Präsident Barack Obama oder die Musikerin Janet Jackson teilten den Clip – so ging er um die Welt und wurde die Hymne der #BlackLivesMatter-Bewegung.

Keedron Bryant kriegte nicht nur eine Einladung in die in den USA äußerst populäre Talkshow von Ellen DeGeneres, sondern einen Plattenvertrag. Im Studio wurde „I just wanna live“ mit einem Soul-Beat unterlegt, die Erlöse der Single gehen an die National Association for the Advancement of Colored People, die nationale Organisation für die Förderung farbiger Menschen.

Schließlich hat Keedron Bryant selber schon unschöne Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Etwa als er von zwei weißen Männern, die in einem Auto saßen, beschimpft wurde, während er mit seinen Freunden die Straße entlangging. Diese Momente können gefährlich werden, dessen ist sich Keedron Bryant bewusst: „Ich bin in solchen Situationen immer auf der Hut.“