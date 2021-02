Praktikums-Tagebuch : Ideen finden fürs Journalismus-Seminar

Hannah und Janne planen Projekte und recherchieren zum Thema Schülerzeitung online.

Avatar_shz von Ina Reinhart

25. Februar 2021, 18:44 Uhr

Das Ende nähert sich. Aber in unseren letzten Tagen versuchen wir, so produktiv wie möglich zu sein. Dieses Jahr soll es im April eine Fortsetzung des Kina-Seminars für Jugendliche geben, das „Junge Reporter Seminar“. Alle, die zwischen 15 und 18 Jahre alt sind und sich für Journalismus interessieren, haben die Chance, an diesem Seminar teilzunehmen. Dafür müssen aber erst einmal Themen gefunden und Termine organisiert werden. Janne und ich konnten gestern bei einem Meeting eigene Ideen einbringen.

Demnächst wird eine große Reportage zu dem Thema Onlineschülerzeitungen auf der Kina-Seite erscheinen. Vor einigen Tagen haben wir bereits mit einer Redaktion gesprochen. Um ein noch besseres Bild zu bekommen und Vergleiche ziehen zu können, haben wir heute ein Interview mit einer weiteren Onlineredaktion geführt. Dabei war es interessant zu sehen, dass die beiden Zeitungen ein ähnliches Ergebnis haben. Die Art wie sie über die Onlinewebsite denken, ist aber doch sehr unterschiedlich. Ansonsten heißt es, weiter an Artikeln arbeiten, damit diese noch rechtzeitig fertig werden.

> Interessierst du dich für Journalismus? Die Seminare für Junge Reporter und für Kina-Reporter findest du online unter www.scheersberg.de.