Kina-Reporter beim R.SH-Kindertag : „Ich bin einfach Jonas“

Wie ist es, erfolgreich zu sein? Das wollten Kina-Reporterinnen beim Interview von Jonas Monar wissen.

von Freda Riese, Janne Köster, Hannah Bockholt

27. September 2018, 19:06 Uhr

Die Kina-Reporterinnen Freda (14), Janne (12) und Hannah (12) den Sänger und Songwriter treffen Jonas Monar beim R.SH-Kindertag – und der Star kommt ganz bescheiden und sympathisch rüber.

Mehr zum Thema RSH Kindertag : Freshtalk mit Freshtorge

Wie schafft man es als Musiker erfolgreich zu werden?

Ich persönlich würde mich jetzt noch nicht als erfolgreich bezeichnen. Ich bin einfach Jonas. Um voranzukommen und auch im Radio gespielt zu werden, muss man natürlich erstmal gute Songs haben. Und das braucht einfach Zeit. Ich habe am Anfang auch echt schreckliche Songs geschrieben, glaube ich. Mit der Zeit wird man besser und es ist wichtig, dass man streng zu sich selbst ist und nicht einfach sagt „Ja, das wird schon“, „Das ist schon OK“. Und dann natürlich viele Konzerte spielen.

Deinen neuesten Song #DuBistMirWichtig hast du geschrieben um auf Suizidgedanken aufmerksam zu machen. Wie wichtig ist dir so etwas?

Sehr wichtig! Deswegen habe ich es gemacht. Am Anfang war geplant, dass ich den Song nur schreibe und jemand anders singt. Dann wollten die Leute von der Kampagne, dass ich den Song selbst singe. Dann habe ich mit meiner Plattenfirma gesprochen und habe gesagt: „Ich finde es wichtig, dass der Song die neue Single wird, damit der Song mehr Aufmerksamkeit kriegt.“ So haben wir es dann auch gemacht. Ich glaube, dass wahnsinnig viele Menschen damit zu kämpfen haben, und es geht ihnen einfach nicht gut. Es ist schön, wenn man ihnen ein gutes Gefühl mit einem Song mitgeben kann.

Foto: Lena Balcke

Könntest du dir vorstellen, mit einem anderen Song wieder auf ein bestimmtes Thema aufmerksam zu machen? Würde dir spontan ein Thema einfallen, das dir am Herzen liegt?

Gute Frage, also grundsätzlich kann ich mir immer vorstellen, mit Songs Menschen zu berühren und für eine Kampagne zu erreichen. Popmusik muss ja eigentlich so sein, dass die niemandem auf die Nerven geht, wenn man das im Radio hört, sondern man muss Gute Laune kriegen. Wenn ich das dann verbinden kann mit einem ernsten Thema, und Menschen damit irgendwie retten kann, wie jetzt mit dieser Kampagne, voll geil.

Eigentlich will ich keine politischen Songs machen, aber jetzt mit dieser Flüchtlingskrise die wir haben, und auch das was in Chemnitz passiert ist, da könnte ich mir schon vorstellen ein Song zu diesem Thema zu machen. Aber bei solchen Songs ist es halt wichtig, dass ich mich auch ein bisschen auskenne mit dem Thema. Deswegen muss ich mir schon genau überlegen, wann ich was, wie sage und im Zweifelsfall muss man dann auch dazu stehen.

Der Song heißt #DuBistMirWichtig. Im Song heißt es dann aber „du bist wichtig für mich“. Warum ist das so?

Ich sollte einen Song schreiben zu dieser Kampagne und die Kampagne läuft unter dem Hashtag, #dubistmirwichtig. Deswegen habe ich den Song so genannt, damit die Kampagne und der Song gefunden werden können.

Es gibt ein ganz gutes Beispiel und zwar den amerikanischen Song „Scars to your beautiful“ von Alessia Cara. Die hat einen Song rausgebracht, der heißt wie eine Nummer von einer Not-Hotline, wo Menschen, denen es nicht gut geht, anrufen können, und natürlich sagt sie diese Nummer auch nicht durch, aber trotzdem haben sie den Song so genannt. Und mein Song heißt so, damit diese Kampagne mehr Aufmerksamkeit bekommt.

Wie hast du denn deine Bandmitglieder kennengelernt?

Der Niko, mein Gitarrist, war damals schon in meiner Schülerband mit dabei. Den Bassisten habe ich kennengelernt, weil die beiden schon mal zusammen Konzerte gespielt haben. Und mein Schlagzeuger war ein Bekannter vom Bassisten. Ich habe mir extra eine Band aus Hessen zusammengestellt, weil ich da aufgewachsen bin.

Hast du einen persönlichen Lieblingssong?

Momentan höre ich „So mean“ von Lionshead. Das ist ein Freund von mir.

Du schaffst es ja den Zauberwürfel in unter 90 Sekunden zu lösen, hast du da irgendeinen Tipp?

Ich habe mir ein Tutorial bei Youtube angeguckt, und da erklärt der, wie das System ist. Das ist wie Vokabeln lernen, man muss das einfach auswendig lernen, das dauert ein bisschen, und dann klappt das. Das ist keine Riesenkunst.

Hast du auch noch andere Hobbys neben dem Singen und dem Zauberwürfel?

Zauberwürfel habe ich lange nicht mehr gemacht, das war nur so eine Phase, in der ich mir das selbst beweisen wollte, dass ich das auch kann.

Ich treffe mich gerne mit Freunden, mache Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio, joggen, Fußball spielen, Basketball, Volleyball, Badminton, Tennis, solche Sachen.

Warum hast du dich trotz des Lehrer-Studiums für die Musik entschieden?

Das Studium hat nicht so viel Spaß gemacht hat. Das erste Jahr war noch alles okay. Dann habe ich aber mit meiner Schülerband damals richtig viele Konzerte gespielt, und wir sind super viel rumgekommen. Da hatte ich dann einfach nicht so viel Zeit dafür. Und dann habe ich mich entschieden, Musik zu machen.