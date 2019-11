Leute : „Ich bewundere die Neugier der Kinder“

Sie singt in der Band Silbermond und sitzt in der „The Voice Kids“-Jury: Stefanie Kloß.

Avatar_shz von Dagmar Leischow

18. November 2019, 18:02 Uhr

Berlin | Mit der Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (Foto rechts) muss man nicht erst warm werden. Innerhalb von Sekunden kommt die Journalistin Dagmar Leischow mit ihr im Berliner Hotel Michelberger ins Gespräch. Im Interview ist die 35-Jährige ebenso offen wie in den Liedern des Albums „Schritte“. Mit ihren drei Bandkollegen verwebt sie in den neuen Nummern nachdenkliche Texte mit feinfühligem Deutschpop.

Habt ihr das Stück „Für Amy“ einem Fan gewidmet?

Ja. Dieses Mädchen hat sich nach einem Konzert mit mir unterhalten, später bekam ich eine E-Mail von ihr. Sie offenbarte, dass sie in einer schwierigen Phase steckte. Hilfe fand sie in unserer Musik, sie machte ihr Mut. In mir sah Amy eine selbstbewusste Frau.

Jens Koch

Wie hast du auf dieses Kompliment reagiert?

Als ich diese bewegenden Worte las, fing ich sofort an zu weinen. Denn es ging mir gerade selber ziemlich schlecht. Am liebsten hätte ich dem Mädchen zurückgeschrieben: Betrachte mich nicht als stark. Im Moment bist du die Stärkere von uns beiden, du gibst mir mit deiner E-Mail Kraft. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich darüber gefreut, wie viel sie aus unseren Songs zieht.

Bist du froh, dass du kein Teenager mehr bist?

Auf jeden Fall. Amy hat mich an die Zeit erinnert, als ich 14 war. Damals sagte jemand etwas über mein Aussehen, das mich total verletzte. Mit einem kleinen Nebensatz nahm mir diese Person fast mein gesamtes Selbstbewusstsein. Ich glaube, heutzutage haben es Jugendliche noch schwerer. Social Media und dieser ganze Schönheitswahn üben so großen Druck auf sie aus – ich weiß nicht, ob ich das gut überstehen würde... Sogar mit Mitte 30 gelingt es mir nicht immer, bei mir zu bleiben.

Wenn du in der Jury von „The Voice Kids“ sitzt, hast du engen Kontakt zu Kindern. Was lernst du von ihnen?

Vor allem Ehrlichkeit. Die Kids können einen einfach nicht anlügen. Sie hauen gnadenlos raus, was sie denken. Zugleich haben sie ungeheure Freude daran, Sachen zu entdecken. Sie kennen noch keine Versagensangst, sondern tun das, wozu sie Lust haben. Ich bewundere ihre Grund-Neugier jedes Mal wieder.

> Silbermond treten Mittwoch, 22. Januar, 20 Uhr, in der Hamburger Barclaycard Arena auf.