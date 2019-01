FridaysForFuture : Husumer protestieren wie Greta

#FridaysForFuture heißen die Schüler-Demonstrationen fürs Klima. Auch in kleinen Städten beginnen nun Jugendliche, sich dafür einzusetzen.

von Bjarne Wiese

25. Januar 2019, 19:14 Uhr

Immer mehr Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt gehen freitags nicht mehr in die Schule, sondern demonstrieren stattdessen für eine klimafreundlichere Politik.

Inspiriert wurden diese Freitagsdemonstrationen von Greta Thunberg, einer Schülerin und Umweltaktivistin aus Schweden, die seit mehreren Monaten gegen den Klimawandel oder besser die diesbezügliche Politik demonstriert.

Diese Idee haben auch Anna Niolai, Thade Schultz, Rebecca Sonnenschein und Leve Binge in Husum aufgegriffen. Die 16- bis 18-jährigen Schüler der Hermann-Tast-Schule haben eine eigene Demonstration angemeldet. Um acht Uhr trafen sich gestern Schüler der drei Husumer Gymnasien. Bei minus 4 Grad ging es los vom Wendehammer der Theodor-Storm-Schule vorbei an Klassenräumen mit staunenden Schülern, die an den Fenstern klebten, um die rund 200 Schüler mit ihren Plakaten und Trillerpfeifen besser sehen zu können.

Foto: Volkert Bandixen

Eingeschworen von einer Rede gegen den Klimawandel und für die Macht des Einzelnen, etwas zu verändern war die nächste Station die Hermann-Tast-Schule. Eine Lehrerin schaute genervt auf die lärmenden Schüler und zog die Gardinen zu, doch viele Schüler und Lehrer standen an den Fenstern oder reckten die Daumen in die Höhe.

Laute Trillerpfeifen schallten im Einklang mit chorischem Sprechgesang: „Keine Toleranz für Klima-Ignoranz". Auch vor dem Husumer Rathaus hielten die jungen Demonstranten Plakate mit Texten wie „Bildung ohne Zukunft" oder „System change – not climate change" hoch. „Dinosaurier dachten auch sie hätten Zeit" – so lautet das Credo der Veranstalter.

Die Husumer Schüler planen weitere Demonstrationen, denn solange das Klima in Gefahr ist und das vergleichsweise kleine Deutschland auf der Liste von Ländern mit dem höchsten CO2-Ausstoß weiterhin einen traurigen sechsten Platz belegt und weltweit das größte Braunkohleförderland bleibt, ist noch viel zu tun. Hoffnung auf eine ehrliche Diskussion besteht aber, denn auch die internationalen Protestaktionen haben schon dazu beigetragen, dass Aktivistin Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen durfte. In der Diskussionsrunde sagte sie: „Die Zeit für Höflichkeiten ist vorbei, jetzt ist es an der Zeit, deutlich zu sein. Die Klimakrise zu lösen, ist die größte und komplexeste Herausforderung, der die Menschheit je gegenüberstand.“