Tier des Tages : Hilfe für Affenbabys

Drei Orang-Utans brauchen Hilfe.

von Angela Hoffmann

08. April 2021, 19:44 Uhr

Sie sind rot behaart, nur wenige Monate alt und sie haben alle drei keine Mutter mehr. Die drei Orang-Utan-Babys wurden auf der Insel Borneo gerettet. Die liegt in Südostasien. Sie und die Nachbarinsel Sumatra sind die einzigen Orte, an denen noch Orang-Utans in freier Natur leben. Der Lebensraum der Affen ist jedoch in Gefahr. Regenwälder werden zerstört, dabei sterben viele Tiere. Die drei Babys werden nun von Tierschützern gepflegt. Ein Tierarzt geht davon aus, dass sie sich gut entwickeln werden. Wenn sie größer sind, können sie wieder ausgewildert werden.