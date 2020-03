Buchtipp : Hier kommt Familie von Stibitz!

Ture wünscht sich einen Riesenlolli – aber keinen geklauten.

Ina Reinhart

03. März 2020, 17:39 Uhr

Dieser rot und weiß gestreifte Lolli ist so groß wie ein Erwachsener. Er wiegt 50 Kilogramm und ist gefüllt mit köstlichem Karamell. Dieser Riesenlolli steht im Fenster eines Süßigkeitenladens. Und genau den wünscht sich Ture zum Geburtstag.

Papa Ede, Mama Fia und seine kleine Schwester Ella wollen Tures Wunsch gern erfüllen. Es gibt nur ein kleines Problem: In dieser Familie wird nichts gekauft, sondern alles stibitzt, also geklaut. Denn Ture ist der Sohn von Ganoven! Er jedoch mag es nicht zu stibitzen. Auch lügen kann er nicht. Ture macht lieber Sachen, die erlaubt sind.

Trotzdem beginnt seine Familie, einen Tunnel in den Laden zu graben. Damit will sie die Alarmanlage umgehen. Ob Ture am Ende der lustigen Geschichte das ersehnte Geschenk tatsächlich abschlecken kann? Das erfährst du im Buch „Der Riesenlolli-Raub“ aus der neuen Reihe „Familie von Stibitz“. Auch ein Polizist sorgt für eine große Überraschung.

Das Buch enthält zudem viele tolle, bunte Bilder. Du willst noch mehr über die Familie von Stibitz kichern? Bitte schön! Der zweite Band heißt „Die Ganoven-Omi“ und ist auch schon erschienen. Darin lernst du Oma von Stibitz kennen, die gerade im Gefängnis sitzt. Außerdem besuchen Tures Eltern eine Diamanten-Ausstellung.

Anders Sparring/ Per Gustavsson, „Der Riesenlolli-Raub“, Band 1 der Reihe „Familie von Stibitz“. Ab 7 Jahren. 64 Seiten. 10 Euro. Verlag: Hanser.