Thema Armut : Hier finden Obdachlose Hilfe

Kina-Reporterinnen haben in Flensburg herausgefunden, wer Menschen ohne Wohnung hilft.

von Louise Maaßen

20. Oktober 2020, 23:00 Uhr

Flensburg | Die kalte Jahreszeit hat begonnen, und es wird ungemütlich auf den Straßen. Da freut man sich, zurück ins warme Zuhause zu kommen.

Obdachlose haben keine Wohnung. Sie können nicht nach Hause, die Heizung aufdrehen und sich auf ihr Sofa kuscheln. Deshalb gibt es die Wohnungslosenhilfe. Sie steht Obdachlosen zur Seite und hilft ihnen, von der Straße zu kommen.

Dadurch, dass es jetzt kälter wird, verändert sich die Situation der Obdachlosen, erklären Gerald Fust und Gert Koll, die Leiter der Wohnungslosenhilfe in Flensburg.

Im Winter wird es für die Menschen, die keine Wohnung haben, schwerer über die Runden zu kommen, da nicht mehr so viele Leute durch die Straßen gehen und sie mit Spenden unterstützen.

Warum das Geld oft nicht reicht

Auf diese Spenden sind viele jedoch angewiesen, weil das Hartz-IV-Geld nicht immer ausreicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel haben manche Schulden, die sie abbezahlen müssen oder aber sie haben eine Sucht und geben deshalb viel Geld für Alkohol aus, erklärt Gerald Fust. Also sind sie auf Unterstützung angewiesen, um sich selbst versorgen zu können. Nicht nur die Obdachlosen, sondern auch der Tagestreff freut sich über Geld und andere Spenden, wie Kleidung.

Gernot Gunga

Im Tagestreff haben sie auch die Möglichkeit, sich zu waschen und sich auszuruhen. Kostenloses Essen finden sie bei der Tafel. Viele Obdachlose gehen selbst zur Wohnungslosenhilfe, doch einige haben Angst, nach Hilfe zu fragen. Sie trauen sich nicht, weil sie denken, dass die Beamten ihnen gegenüber unfreundlich sind. Außerdem haben sie vor der Reaktion der anderen Leute Angst, wenn sie ins Rathaus gehen, da sie oft ungepflegt aussehen.

Damit sie trotzdem Hilfe bekommen können, wenn sie diese wollen, gibt es Straßen-Sozialarbeiter, die die Obdachlosen auf der Straße ansprechen, sagen Gerald Fust und Gert Koll.

Corona schafft noch mehr Probleme

Sozialarbeiter können aber keine ärztliche Hilfe leisten. Wenn die Obdachlosen krankenversichert sind, können sie jeden Arzt aufsuchen. Haben sie jedoch keine Krankenversicherung, können sie auch zum Tagestreff gehen, wo einmal wöchentlich ein Arzt kommt.

Wegen des Coronavirus hat sich auch viel für die Obdachlosen verändert. Zum Beispiel verlieren sie die kleinen Jobs, die sie noch hatten. Oder, wenn sie in Unterkünfte gehen, müssen sie jetzt erstmal erst auf Corona getestet werden. Auch in den Unterkünften verändert sich vieles, wie zum Beispiel strengere Regeln oder weniger Plätze in den Räumen der Unterkunft.

Um trotzdem genügend Menschen unterbringen zu können, wird deshalb auf Ferienwohnungen ausgewichen. In Flensburg sind aktuell 22 von 34 Plätzen belegt. Wegen Corona dürfen nur zwei Personen in ein Vier-Bett-Zimmer. Jetzt wo es kälter wird, ist es wichtig, dass die Obdachlosen es warm haben.