Kina-Kochschule : Heute backt Jette

Flammkuchen – die einfache, andere Pizza

von Jette Mahne

20. April 2021, 17:59 Uhr

Jette backt Flammkuchen. Da kommt drauf, sie gerade in der Küche findet.

Kina-Kochschule 12: Jettes schnelle Kichererbsenpfanne

Kina-Kochschule 11: Tarte wie du sie magst

Kina-Kochschule 10: Die Ostereier-Bowl

Du brauchst für 1 Blech:

300 g Mehl

2 EL Olivenöl

150 ml Wasser

1 TL Salz

1-2 rote Zwiebel

geriebener Gouda

150g Kräuterfrischkäse

Salz & Pfeffer

So geht’s:

1. Vermische das Mehl, Olivenöl, Wasser und Salz und knete es zu einem Teig. Rolle ihn dann mit extra Mehl aus und leg den ausgerollten Teig auf das Backblech.

2. Schäle die Zwiebel und schneide sie in dünne Ringe. Den Gouda kannst du grob oder fein reiben. Heize nun den Backofen auf 200 Grad vor. Alternativ zum Kräuterfrischkäse kannst du einfach Kräuter, wie zum Beispiel Schnittlauch und Petersilie unter puren Frischkäse mischen und diesen mit Salz und Pfeffer würzen.

Jette Mahne

Heulen in der Küche

Wenn du einmal beim Kochen geholfen hast, hast du das vielleicht schon selbst erlebt: Beim Zwiebelschneiden muss man weinen. Doch wie kommt das?

Zwiebeln enthalten eine Säure. Die verbindet sich beim Schneiden mit der Luft und bildet ein beißendes Gas, das aufsteigt. So gelangt es an unsere Augen. Die werden durch den Stoff gereizt. Also beginnen die Tränendrüsen zu arbeiten.

Wer beim Schnippeln weniger weinen will, macht Zwiebel, Messer und Schneidebrett nass. Das Wasser hält die Gase etwas zurück.

3. Verteile nun den Kräuterfrischkäse gleichmäßig auf dem ausgerollten Teig und würze je nach Belieben mit Salz und Pfeffer. Lege danach die Zwiebelringe oben drauf und verteile den geriebenen Käse gleichmäßig.

4. Schiebe das Blech nun in den Ofen und lasse den Flammkuchen für 12 bis 15 Minuten bei 200 Grad Umluft backen.